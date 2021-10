Švedijos policija naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad 75 metų dailininkas ir du policijos pareigūnai žuvo lengvajam automobiliui kaktomuša susidūrus su sunkvežimiu.

„Tai tiriama kaip bet kuris kitas eismo įvykis. Kadangi dalyvavo du policininkai, tyrimas priskirtas prokuratūros ypatingajam skyriui“, – AFP sakė vienas policijos atstovas, pridūręs, kad nusikaltimas nėra įtariamas.

Nelaimė įvyko netoli Markarido miestelio pietų Švedijoje. Automobilis, kuriuo važiavo L. Vilksas, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu sunkvežimiu; abi transporto priemonės užsiliepsnojo. Sunkvežimio vairuotojas buvo hospitalizuotas, nurodė policija.

Policijos pranešime sakoma, kad avarijos priežastis kol kas neaiški.

„Asmuo buvo saugomas, ir du kolegos žuvo per šią nesuvokiamą ir siaubingai liūdną tragediją“, – sakė regiono policijos vadovė Carina Persson.

L. Vilksas buvo saugomas policijos nuo 2007 metų, kai buvo paskelbta karikatūra, vaizduojanti Muhammadą šuns kūnu. Šis piešinys sukėlė tikinčiųjų įtūžį, nes bet kokie musulmonų pranašo atvaizdai laikomi itin įžeidžiamais ir šventvagiškais.

Tarptautinis teroristų tinklas „al Qaeda“ siūlė už L. Vilkso nužudymą 100 tūkst. JAV dolerių atlygį.

Šis piešinys taip pat sukėlė diplomatinę krizę. Tuometis Švedijos premjeras Fredrikas Reinfeldtas susitiko kelių musulmoniškų šalių ambasadoriais, kad išsklaidytų įtampą.

2015 metais L. Vilksą bandyta nušauti per Kopenhagoje vykusią konferenciją žodžio laisvės tema. Per tą incidentą žuvo 55 metų danų kino kūrėjas Finnas Norgaardas ir buvo sužeisti trys policininkai. Užpuolikas sugebėjo pasprukti ir priešais sinagogą nušovė 37 metų apsaugininką žydą, be to, sužeidė dar du policijos pareigūnus.