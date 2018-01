„Galiu patvirtinti, kad dviejų mums nepavyko išgelbėti“, – sakė naujienų agentūrai AFP Prahos greitosios medicinos pagalbos atstovė Jana Poštova, bet apie aukas smulkiau nepasakojo. „Teikiame pagalbą septyniems asmenims, trys iš jų yra sunkios būklės, o dviem prireikė ventiliuoti plačius“, – sakė ji, dar pridurdama, kad apie 40 žmonių evakuota iš keturių žvaigždučių viešbučio „Eurostars David“ Čekijos sostinės centre. Prahos ugniagesių brigados atstovas Martinas Kavka sakė, kad gaisras kilo po 17 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku ir kad gaisrininkai ugnį sutramdė per maždaug dvi valandas.

