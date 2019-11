113-ojo reiso lėktuvas, apie vidurdienį pakilęs skristi į Manilą, pranešė apie dešiniojo variklio gedimą, pasuko atgal ir nusileido, sakė JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA) atstovas Ianas Gregoras.

„Visi 342 keleiviai ir 18 įgulos narių saugūs; jie buvo išlaipinti iš lėktuvo įprastais trapais“, – sakoma „Philippine Airlines“ pranešime.

Keleiviai ir ant žemės buvę žmonės nufilmavo, kaip praėjus kelioms minutėms po pakilimo iš „Boeing 777“ dešiniojo variklio pradėjo veržtis liepsnos pliūpsniai.

„Mačiau kažką panašaus į šviesos blyksnius. Maniau, kad tai... tiesiog saulės atspindžiai, bet staiga pradėjau girdėti trenksmus, – televizijai KABC-TV pasakojo keleivis Walteris Baumannas. – Pažvelgiau pro langą – iš variklio šaudė ugnies kamuoliai.“

Netoli oro uosto važiavusio automobilio keleivis Andrew Amesas nufilmavo šį incidentą.

„Iš galo lėkė ugnies pliūpsniai, – pasakojo jis. – Atrodė, tarsi liepsnos liežuviai, besiveržiantys iš motociklo išmetamojo vamzdžio. Pagalvojau: „Neatrodo, kad lėktuvui galėtų taip nutikti.“

ENGINE FIRE EMERGENCY: Flames could be seen shooting from an engine on a passenger plane that had taken off from Los Angeles International Airport, with pilots declaring an emergency and turning back to fire trucks waiting on the ground. @WillCarr reports. https://t.co/TFxRKqk2lz pic.twitter.com/6cS5W12Cz5