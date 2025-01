Pragaras Holivudo kalvose: gaisras su žeme sulygino ištisus kvartalus

Ugniagesių vadas Chadas Augustinas sakė, kad dėl antradienio vakarą prasidėjusio Eatono gaisro buvo apgadinta arba prarasta nuo 200 iki 500 statinių. Jo teigimu, kai kur paveikta miesto vandens sistema buvo ištuštinta, be to, dar labiau trukdė elektros energijos tiekimo sutrikimai. Tačiau net ir be šių problemų ugniagesiai nebūtų galėję sustabdyti gaisro dėl liepsnas kurstančio stipraus vėjo.