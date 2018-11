„Katia (Kateryna) mirė. Detalės bus paskelbtos vėliau“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė grupė, skelbianti informaciją apie K. Handziuk būklę ir naujienas apie jos užpuolimo tyrimą. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka per susitikimą su ukrainiečių bendruomenės Turkijos Antalijos regione atstovais patvirtino pranešimą apie aktyvistės mirtį ir pareiškė užuojautą jos artimiesiems. „Prašau teisėsaugos pareigūnų padaryti visa, kas įmanoma, kad Katerynos Handziuk žudikai būtų surasti, teisiami ir nubausti“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė P. Porošenka, kuris į Turkiją atvyko oficialaus vizito. 33 metų K. Handziuk, Ukrainos pietinio Chersono miesto mero patarėja, buvo užpulta ankstyvą liepos 31-osios rytą išėjusi iš namų. Vienas jaunas vyras išpylė ant jos apie litrą rūgšties ir paspruko. Sunkios būklės K. Handziuk buvo iškart nuvežta į ligoninę. Rūgštis nudegino 30 proc. jos kūno paviršiaus, įskaitant viršutinę torso dalį, rankas ir veidą. K. Handziuk yra pagarsėjusi vietos teisėsaugos tarnybų, ypač policijos, kritikė.

