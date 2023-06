Prabilo apie „beprotišką“ Rusijos Federacijos planą pakenkti hidroelektrinei: situacija apsivertė atvirkščiai

Tai, kad Kachovkos užtvankos griovimas yra suplanuota rusų operacija, pažymėjo Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius, kurį cituoja „Unian“.

Antradienį, birželio 6 d., okupantai iš Rusijos susprogdino Kachovskos hidroelektrinę, gavę diktatoriaus Vladimiro Putino biuro įsakymą.

Priešas sąmoningai kaupė vandenį, pakėlė jo lygį iki maksimumo, kad po sprogimo būtų padaryta maksimali žala, „Laisvės radijui“ sakė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas.

“... 2.50 val. užtvanką Rusijos teroristai susprogdino tuo pačiu, manome, sprogmeniu, kuris buvo padėtas iš anksto – praėjusių metų rugsėjo–spalio mėnesiais. Greičiausiai visa tai atsitiko vakar Maskvos nurodymu...“, – pažymėjo pareigūnas.

Anot jo, užtvankos griovimas yra suplanuota priešo operacija.

„... faktas, kad tai įvyko būtent vakar, yra dar vienas įrodymas, kad tai yra Rusijos kariuomenės ketinimas, o įsakymas šiam teroro aktui buvo duotas tiesiai iš Kremliaus, iš Putino biuro, kituose lygmenyse tokie nurodymai neduodami... “, – pabrėžė O. Danilovas.

Tą patį pranešė „RBK-Ukraina“, remdamasi Ukrainos gynybos viceministrės Hannos Maliar pareiškimu per telemaratoną.

„Iš tiesų, laikas (susprogdinti Kachovskos hidroelektrinę – red.) pasirinktas neatsitiktinai. Viena vertus, jie tam ruošėsi ilgai. Nes yra visi ženklai, kad tai nebuvo spontaniškas sprendimas. Kita vertus, jie laukė momento, kuris, jų nuomone, būtų „taikliausias“, – sakė H. Maliar.

Ji pažymėjo, kad hidroelektrinės griovimas yra ne kas kita, kaip Rusijos Federacijos karo dalis.

„Tai yra, bet kokiu atveju tai turėtų būti vertinama karine prasme. Nes tai yra vienas iš karo įrankių. Štai kaip necivilizuotai jie tai mato“, – pridūrė gynybos viceministrė.

Komentuodama okupantų motyvus, H. Maliar užsiminė, kad greičiausiai rusai nori neleisti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms daryti tai, ką jos planuoja daryti.

„Bet kol kas matome, kad situacija apsivertė atvirkščiai. O rusai iš tikrųjų dabar labiau pakenkė savo ginkluotosioms pajėgoms, įtvirtintoms teritorijoms, savo karinėms pozicijas. Iš esmės ta teritorija, kuri dabar yra agresoriaus kontroliuojama, daugiau kenčia“, – tvirtino Gynybos ministerijos atstovė.

This handout satellite image courtesy of Maxar technologies taken on shows an overview of Nova Khakovka dam in south Ukraine, on May 28, 2022. Ukrainian President Volodymyr Zelensky will urgently convene his Security Council on June 6, 2023 after an explosion at the Kakhovka hydroelectric dam in the south of the country, a top adviser said. (Photo by Satellite image ©2023 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Satellite image ©2023 Maxar Technologies" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS