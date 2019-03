„Įvykio vietoje dirba 19 ugniagesių brigadų. Prie kovos su liepsnomis prisidėjo ir Bangladešo karinės oro ir jūrų pajėgos“, – sakė Dakos centrinės priešgaisrinės tarnybos dispečerinės budėtojas Mohammadas Russelas.

Gaisras, kurio priežastys kol kas neaiškios, kilo maždaug 13 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku.

Sraigtasparniai iš viršaus pylė vandenį ant degančio pastato, o aplinkinėse gatvėse susirinko šimtai panikos apimtų žmonių. Žmonės iš pastato buvo evakuojami.

"Many of my colleagues are still trapped in the office," one officer worker told @AFP after narrowly escaping the huge fire in a 19-floor #Dhaka commercial building. Our latest here:https://t.co/TCeT4DgyYS — Nick Perry (@nickeperry) March 28, 2019

Nuogąstaujama, kad degančiame pastate, esančiame prabangiame komerciniame Bananio rajone, yra įstrigę daug biurų darbuotojų. Įvykio vietoje nufilmuotoje medžiagoje matyti pro langus pagalbos šaukiantys žmonės.

Skelbiama, kad žuvo mažiausiai penki žmonės, bet baiminamasi, kad dar daug darbuotojų gali būti įstrigę.

Trys žmonės žuvo iššokę iš degančio 19 aukštų pastato, o kiti du atrodo mirę nuo gaisro poveikio, sakė pareigūnai.

Žmonės per langus šaukėsi pagalbos, kai kurie bandė nulipti laiptais dangoraižio išorėje. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad mažiausiai šeši žmonės buvo pastebėti iššokantys iš pastato.

„Atrodo, trys žmonės užsimušė iššokę iš pastato viršutinių aukštų“, – naujienų agentūrai AFP sakė Bendrosios ligoninės atstovas Sazzaduras Rahmanas Shuvo. Žuvusiesiems buvo sunkiai sužalotos galvos, bet jie neatrodė apdegę.

Pasak atstovo, dar mažiausiai aštuoni kiti žmonės buvo hospitalizuoti.

Kariuomenės atstovas Abdullah Ibne Zaidas savo ruožtu sakė, kad į karinę Kurmitolos ligoninę atvežtas žuvusio Šri Lankos piliečio kūnas ir gydomi 45 sužeistieji. Apie dar vieną žuvusįjį pranešė Dakos medicinos koledžo ligoninė.

#bangladesh#fire Several people is trapped in the tower and some man break the window and slide down from the electric line . it is very dangerous pic.twitter.com/bzFdTUhjU0 — (@JackGhiao) March 28, 2019





Kaip rašoma britų laikraščio „Daily Star“ interneto svetainėje, šeši žmonės iššoko pro degančio pastato langus ir buvo skubiai nuvežti į ligoninę. Kokia jų būklė, kol kas neaišku.

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didelės liepsnos ir tiršti juodi dūmai.

People at #Banani #Dhaka busy with capturing photo. Guys u need to change yourself first. pic.twitter.com/Gz68e0IaJK — Md Khalad Sams (@KhaladSams) March 28, 2019

Shoikotas Rahmanas išsigelbėjo iš pastato išgirdęs kolegų perspėjimus, vos vos išvengdamas liepsnų ir dūmų.

„Kai išgirdau, kad pastate kilo gaisras, išskubėjau lauk, – naujienų agentūrai AFP pasakojo jis. – Daug mano kolegų vis dar yra biure.“

Tačiau pareigūnai nesakė, kiek žmonių yra įstrigę viduje.

A fire has broken out at the 18th storied FR Tower at the capital’s Banani on Thursday. The fire originated on the 9th floor of the building located at Banani’s road no 17 at 12:55pm. 17 firefighting units have been dispatched to the scene to douse the flames. #BananiFire #Dhaka pic.twitter.com/YiB85FjArt — tamimiqbal (@nill_tamimiqbal) March 28, 2019







Praeitą mėnesį per didelį gaisrą Dakos senamiestyje žuvo mažiausiai 70 žmonių, dar 50 buvo sužeisti.



Huge #firebreaks out in a high rise building in #dhaka Banani area, Fire service are trying to recover people from inside... pic.twitter.com/KGTUW8SfKs — Nuruzzaman Labu (@labu8080) March 28, 2019

Tąsyk priešgaisrinė tarnyba nurodė, kad viename iš penkių užsiliepsnojusių pastatų veikęs dezodorantų ir plastiko granulių sandėlys padidino nelaimės mastą. Ugniai suvaldyti prireikė daugiau kaip 12 valandų.

Tuo tarpu 2010 metų birželį 123 žmonės žuvo per gaisrą kaimyniniame Nimtolio rajone.