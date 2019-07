Regis, žiogams taip pat patinka vadinamasis „Nuodėmių miestas“. Praėjusią savaitę jų pasirodė tiek daug, kad jie net matomi naudojant meteorologinį radarą, praneša sciencealert.com.

Vaizdai ant žemės – ne mažiau įspūdingi: žiogų būriai, apspitę daugelį Las Vegaso žibintų ir neoninių iškabų. Išvydus tiek vabzdžių, mažai kam kiltų noras išbandyti laimę žaidžiant lošimo automatais.

🤓 Some of you have been asking about the widespread radar returns the past few nights in #Vegas. Radar analysis suggests most of these echoes are biological targets. This typically includes birds, bats, and bugs, and most likely in our case--> Grasshoppers. 🦗 #VegasWeather pic.twitter.com/reQX7hJR7Y — NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 27, 2019



Bet per daug neišsigąskite – tai ne skėriai, apokalipsė neprasidėjo. Šį keistą reiškinį galima lengvai paaiškinti moksliškai. Dėl visko kaltas... lietus.

Šiais metais Nevados valstijoje jau iškrito daugiau kritulių už įprastą vidurkį. Tai puikios sąlygos tenykščiams žiogams Trimerotropis pallidipennis. Šie vabzdžiai gyvena Amerikos dykumų regionuose, ir tai ne pirmas kartas, kai jų populiacija įspūdingai padidėja.

John took this video outside the flamingo just now. It’s not snowing. It’s grasshoppers. #lasvegas #GRASSHOPPERS pic.twitter.com/HvF6AZGfjQ — Nancy Ryan (@NancyRyanComic) July 26, 2019



„Yra įrašų iš XX a. septintojo dešimtmečio, be to, pats mačiau panašių vaizdų bent keturis ar penkis kartus per savo ilgiau nei 30 metų trunkančią karjerą“, – CNN sakė Nevados žemės ūkio departamento entomologas Jeffas Knightas.

„Žiogų migraciją sukelia tam tikros oro sąlygos.“

First, Grasshoppers Arent Locusts, but That Being Said Las Vegas is Being CURSED With Them & The Luxor Sky Beam Seems To Be Directed Them In!They Do Migrate Through Every Few Years But This Year There's So Many It Shows up On Weather Radar 🦗#GRASSHOPPERS pic.twitter.com/i2oSDFvNjJ — ~Marietta (@MariettaDaviz) July 29, 2019



Beje, tai ne pirmas kartas, kai meteorologiniais radarais pavyksta užfiksuoti gyvūnų spiečius. Per pastaruosius keletą metų kartu skrido tiek daug drugelių, boružių ir net skraidančių skruzdėlių, kad jas užfiksavo radarai. Taip pat visais atvejais vabzdžiai ilgai neužsibuvo vienoje vietoje.



For my friends and family that do not live here in Las Vegas I wanted you to see the grasshopper situation that we are currently living with. It’s crazy😩 pic.twitter.com/ZKGWkrg4Dr — Ashtaughtyou🇿🇼🏆💚 (@Ashtaughtyouuu) July 28, 2019



Todėl nėra priežasties nerimauti dėl žiogų antplūdžio. Tiesa, ekspertai įspėjo, kad Trimerotropis pallidipennis viešnagė gali trukti dar kelias savaites.

Kadangi šios rūšies žiogai poruojasi esant 30–40 °C temperatūrai, ko gero, jie mėgaujasi Las Vegasu ne mažiau už lošėjus.

the #GrasshopperInvasion in Las Vegas is almost like something out of a #horror flick - if this was a movie, what would you name it? pic.twitter.com/Ozd9VbdYBV — Sean Kaen (@OddNMacabre) July 27, 2019