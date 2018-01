Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už šį naujausią išpuolį Afganistano sostinėje, kuris buvo surengtas po virtinės pastarosiomis dienomis pareikštų perspėjimų vengti viešbučių ir kitų vietų, kuriose dažnai lankosi užsieniečiai. „Pastate yra keturi užpuolikai“, – naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas iš Nacionalinės saugumo direkcijos (NSD). Pasak jo, užpuolikai viešbutyje, kuriame dažnai rengiamos vestuvės, konferencijos ir politiniai susitikimai, „šaudo į svečius“. Vienas svečių, pasislėpęs viešbučio numeryje, agentūrai AFP sakė girdįs šūvių garsą septintajame dešimtmetyje ant kalvos pastatytame viešbutyje, kur į sekmadienį vyksiančią informacinių technologijų konferenciją atvažiavo dešimtys jos dalyvių. Susiję straipsniai: Lietuva ketina toliau skirti finansinę paramą Afganistano pajėgoms Pence'as: JAV kariai liks Afganistane, kol bus likviduota terorizmo grėsmė „Nežinau, ar užpuolikai yra viešbučio viduje, bet girdžiu šūvius kažkur netoli pirmojo aukšto“, – sakė telefonu vyras, nenorėjęs viešinti savo pavardės. „Mes slepiamės savo numeriuose. Prašau saugumo pajėgų, kad išgelbėtų mus greičiau, nei jie pasieks mus ir nužudys“, – maldavo jis. Kiek vėliau AFP pamėginus su juo susisiekti, jo telefonas buvo išjungtas. Kitas pareigūnas sakė, kad užpuolikai, ginkluoti mažo kalibro ginklais ir granatsvaidžiais, sprogimais prasiveržė į viešbutį. „Septyni sužeistieji nuvežti į ligoninę“, – AFP sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovo pavaduotojas Nasratas Rahimi, dar nurodęs, kad du užpuoliai yra nukauti. „Pirmas ir antras aukštai patikrinti, – sakė jis. Kai kurie kiti svečiai yra išgelbėti. Nukentėjusiųjų skaičius galėsime paskelbti operacijai pasibaigus.“ Pasak jo, pirmuosius du aukštus užėmusios saugumo pajėgos stengiasi išvalyti ketvirtą ir penktą aukštus. Saugumiečai buvo nuleisti iš sraigtasparnių ant viešbučio stogo, dar paminėjo N. Rahimi. Afganų žiniasklaida praneša apie daug nukentėjusių žmonių. Ketvirtasis viešbučio aukštas, kuriame yra keli restoranai ir plaukimo baseinas, buvo padegtas, sakė NSD pareigūnas. Vidaus reikalų ministerijos atstovas Najibas Danishas pareiškė, kad operacija greitai baigsis ir visi užpuolikai bus nukauti. Pareigūnai aiškinasi, kaip užpuolikai įėjo į viešbutį pro saugumo užtvaras, sakė N. Danishas ir pridūrė, kad atsakomybę už viešbučio saugumą prieš dvi savaites perėmė viena privati kompanija. „Kad patektų į vidų, jie, matyt, pasinaudojo užpakalinėmis durimis į virtuvę“, – spėjo N. Danishas. Komunikacijų ir informacinių technologijų (IT) ministerijos pareigūnas Abdullah Sabetas (Abdula Sabetas) sakė, kad į viešbutį dalyvauti sekmadienį vyksiančioje konferencijoje atvyko IT specialistų iš visos šalies. „Jų buvo 40 viešbutyje. Nežinome, ar iš jų kažkas nužudytas, ar sužeistas“, – pažymėjo A. Sabetas. Anksčiau šeštadienį vienoje viešbučio salėje vyko konferencija Afganistano ir Kinijos santykių klausimais; joje dalyvavo Kinijos ambasados pareigūnas. Praėjusį kartą „Intercontinental“ atakos taikiniu tapo 2011 metų birželį, kai mirtininkas čia nužudė 21 žmogų, tarp jų ir 10 civilių. Atsakomybę už tą išpuolį prisiėmė Talibanas.

