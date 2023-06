Povandeninio laivo paieškos: pranešama apie „beldimo“ garsus

Pranešama, kad garsai buvo girdimi kas 30 minučių. JAV pakrančių apsaugos tarnyba tviteryje patvirtino, kad Kanados lėktuvas P-3 „paieškų zonoje aptiko povandeninį triukšmą“.

„Kanados lėktuvas P-3 paieškos zonoje aptiko povandeninį triukšmą. Dėl to, siekiant ištirti triukšmo kilmę, pradėtos ROV (nuotoliniu būdu valdomos transporto priemonės) operacijos“, – savo tviterio paskyroje paskelbė JAV pakrančių apsauga.

ROV paieškos „davė neigiamų rezultatų, bet tęsiasi“, pridūrė jūrų karinis skyrius.

Sekmadienį pradingęs povandeninis laivas su 5 žmonėmis plaukė apžiūrėti „Titaniko“ laivo nuolaužų. Pranešama, kad laive yra ir žinomas britų verskininkas. Šiuo metu vykdoma plataus masto paieškos operacija.

