Paskutinis kontaktas su dingusiais Vokietijos piliečiais buvo užmegztas, kai jie paskambino vienam savo draugui ir pasakė esantys įstrigę automobilyje, radijui „Cadena SER“ sakė šios šalies ambasadorė Sabine Lammers. Policija savo ruožtu nurodė, kad žuvusio berniuko motinos kūnas buvo rastas trečiadienį. Kaip pranešama, ji sugebėjo išnešti iš automobilio savo septynmetę dukrelę, bet kartu su sūnumi buvo nunešta potvynio srauto. Per antradienį Maljorką apėmusius smarkios liūties sukeltus potvynius žuvo britų pora, 80 metų olandė ir šeši Ispanijos piliečiai, informavo regiono gelbėtojų tarnyba. Vienos aukos tapatybė dar nėra patvirtinta.

