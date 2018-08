Anot vieno Keralos įstatymų leidėjo, regione buvo sugriauta maždaug 50 tūkst. namų, o žmonės masiškai plūsta į stovyklas. Tikrasis šios stichinės nelaimės mastas atsiskleidžia pradėjus kristi vandens lygiui. Šiuo metu Keraloje tūkstančiai sausumos pajėgų, karinio laivyno ir aviacijos kariškių teikia pagalbą atokiose ir kalvotose vietovėse įstrigusiems žmonėms. Iš viso apytiksliai 3 200 regione įrengtų stovyklų apsigyveno 1,028 mln. žmonių, naujienų agentūrai AFP sakė vienas valstijos pareigūnas. Pirmadienį buvo palaidoti šeši žuvusieji, pridūrė jis. Nuo musonų sezono pradžios liepą Keraloje žuvo jau daugiau kaip 410 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.