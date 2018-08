Tuo metu ginkluotosios pajėgos atsiuntė daugiau karių dalyvauti gelbėjimo operacijoje. Šią valstiją, savo atogrąžų paplūdimiais ir kalnais pritraukiančią daug turistų iš viso pasaulio, pastarosiomis dienomis siaubė rekordinio smarkumo musoninės liūtys. Pasak valstijos vyriausiojo ministro Pinarayi Vijayano, Kerala „susidūrė su didžiausiu per 100 metų potvyniu“. Jo biuro socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame pranešime sakoma, kad „prarastos 324 gyvybės“ – tai yra, triskart daugiau nei buvo skelbta prieš parą. P. Vijayanas pridūrė, kad į daugiau kaip 1 500 laikinųjų stovyklų buvo nugabenta per 223 tūkst. žmonių. Vis dėlto pareigūnai perspėja, kad artimiausiu metu valstijoje gali kilti net daugiau problemų, nes tūkstančiai žmonių tebėra įstrigę, neveikia elektros ir ryšių tinklai, o sinoptikai prognozuoja naujas smarkias liūtis. Susiję straipsniai: Indijoje po ilgos ligos mirė ekspremjeras Vajpayee Indijos pietuose potvynių aukų padaugėjo iki 106 Gelbėjimo operacijose visoje Keraloje dalyvauja per 30 karinių sraigtasparnių ir 320 valčių. Į regioną buvo atsiųsta papildomų karių; prie operacijų prisijungė vietos žvejai su savo valtimis. Panikos apimti žmonės visoje valstijoje, turinčioje 33 mln. gyventojų, per socialinius tinklus prašo pagalbos ir sako negalintys prisiskambinti gelbėjimo tarnyboms. Į Keralą penktadienio vakarą turi atvykti Indijos premjeras Narendra Modi.











