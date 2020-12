Potvyniai Filipinuose pareikalavo aštuonių gyvybių, tūkstančiams žmonių teko palikti namus

Audra pastarosiomis dienomis užtvindė ištisus kaimus ir suniokojo dešimtis namų.

Potvynio vandenys pakilo iki juosmens 14-oje miestų Kagajano Slėnyje pagrindinės Lusono salos šiaurės rytuose, sakė regiono, kurį praėjusį mėnesį buvo užklupę didžiausi potvyniai per kelis dešimtmečius, civilinės gynybos pareigūnas Francis Josephas Reyesas (Frensis Džozefas Rejesas).

Dėl to beveik 10 tūkst. žmonių teko prisiglausti evakuacijos centruose.

Lietus, kurį sustiprino šiaurės rytų musonas, užpildė Magato užtvanką tiek, kad buvo beveik pasiektas jos kritinis lygis, o išsiliejęs vanduo gali sustiprinti potvynius, sakė F. J. Reyesas.

Pareigūnai pranešė, kad mažiausiai šeši žmonės nuskendo dviejose provincijose pietinėje Mindanao saloje, kurią pastarosiomis dienomis taip pat ištiko liūtys.

Be to, per lietaus sukeltą nuošliaužą šeštadienį centrinėje Leitės provincijoje žuvo dvi pagyvenusios moterys.

Filipinus kasmet talžo apie 20 taifūnų ir atogrąžų audrų. Šiame salyne taip pat yra seismiškai aktyvių sprūdžių, todėl jis yra viena iš valstybių, kuriuose yra didžiausia gaivalinių nelaimių tikimybė.

Pastaraisiais mėnesiais šalį nusiaubė virtinė taifūnų, kurie sunaikino šimtus tūkstančių namų ir pražudė mažiausiai 148 žmones.