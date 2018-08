Daugiau kaip 1 400 ugniagesių ir karių kovoja su gaisru, siaučiančiu prie kalnų kurorto Monšikės daug turistų pritraukiančiame regione. Jiems padeda 13 priešgaisrinių orlaivių, pasisemiančių vandens iš jūros ir liejančių ją ant liepsnų, grasinančių praryti daugiau gyvenviečių. Europą apėmus didelei kaitros bangai Algarvėje kilo didelių gaisrų, išplitusių pučiant smarkiems vėjams. Kai kuriose Portugalijos vietovėse praeitą savaitgalį termometrai rodė daugiau kaip 45 laipsnius Celsijaus. Ryte vėjas buvo aprimęs, bet popiet vėl pakilo, o oro drėgmė sumažėjo. Dėl šių priežasčių ministras pirmininkas Antonio Costa prognozuoja, kad gaisras dar nebus suvaldytas „kelias ateinančias dienas“. „Neturėtume turėti jokių iliuzijų, kad šis gaisras bus užgesintas per kelias valandas. Kita mūsų turima galimybė (suvaldyti ugnį) bus naktį, paryčiais ir anksti ryte“, premjeras sakė žurnalistams Lisabonoje, lankydamasis ugniagesių vadavietėje. Per gaisrus buvo sužeisti 32 žmonės, iš jų vienas – sunkiai. Šimtai kitų buvo priversti palikti savo namus, ugniai apėmus urbanizuotas teritorijas. Praeitą savaitgalį iš vieno prabangaus Monšikės viešbučio buvo evakuoti britų ir kiti turistai. „Pelenai ir suodžiai“ Vienas šio gaisro liežuvis nepaliaujamai juda link Silveso miesto, esančio už 10 kilometrų. Baiminamasi, kad jis gali išplisti link pajūrio miesto Portimauno, populiaraus tarp britų ir vokiečių turistų. „Padangė buvo užklota juodos miglos – tai pelenai ir suodžiai“, – naujienų agentūrai AFP sakė 73 metų britas Tony Sandersas, turintis nedidelį viešbutį pajūrio kurorte Karvueire, esančiame maždaug už 30 km į pietus nuo Monšikės. „Ore visąlaik tvyro aitrus (degančios) medienos kvapas, jis prasismelkia giliai į gerklę. Pelenai kelia rūpesčių, nes dali jų gal būti tebesmilkstantys ir gali bet kur sukelti gaisrą“, – aiškino jis. Menka pažanga stabdant ugnį sukėlė abejonių, ar pakankamai veiksmingos priemonės, kurių Portugalijos tarnybos ėmėsi, kad nepasikartotų praeitais metais siautę gaisrai, nusinešę 114 žmonių gyvybių. Ugniagesiai kritikavo koordinavimo stygių, o socialiniuose tinkluose A. Costa buvo kritikuojamas, kad siaučiant gaisrams toliau atostogauja. Antradienį A. Costa per „Twitter“ paskelbė nuotraukų, kuriose jis matomas kalbantis telefonu ir sėdintis prie kompiuterio. Premjeras aiškino atidžiai stebintis padėtį, bet kai kurie kritikai šias žinutes pavertė interneto memais, vaizduojančiais, kaip A. Costa žaidžia kompiuterinius žaidimus. Degios plantacijos Gaisras išdegino apie 21 tūkst. ha miškų ir supleškino kelis namus. Pirmadienio vakarą iš gyvenviečių aplink Monšikę buvo evakuota apie 250 žmonių, bet 70 jų vėliau buvo leista grįžti namo. Monšikė yra maždaug už 160 km į pietus nuo Lisabonos, įsikūrusi to paties pavadinimo kalnagūbryje. Šiose vietovėse nuo praeito amžiaus 8-o dešimtmečio buvo pasodinta daug eukaliptų, kurių šaknys iš žemės išsiurbia daug vandens. Eukaliptų syvai taip pat labai degūs, tad šie miškai labai pažeidžiami gaisrų. 2003 metais Monšikės kalnagūbryje išdegė apie 41 tūkst. hektarų. 2016 metais dešimtis dienų siautęs gaisras išdegino 3 745 hektarus. Tuo metu Valensijos regione kaimyninėje Ispanijoje apie 3 tūkst. žmonių paliko savo namus dėl pirmadienį įsiplieskusio gaisro, greitai apėmusio apie 2,9 tūkst. hektarų. Netoli pajūrio kurorto Gandijos liepsnojantį gaisrą gesina beveik 700 ugniagesių ir 27 orlaiviai, sakė vietos pareigūnai.

