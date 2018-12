„Tai įvyko!“ – valstybės vadovas paskelbė miniai žmonių, laukusių šio sprendimo prie Šv. Sofijos katedros Kijevo centre. Kijevo vyriausybė tikisi, kad šis žingsnis dar labiau sumažins Rusijos įtaką šalyje. „Ši diena pateks į istoriją kaip šventa diena, kai buvo įkurta autokefalinė Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia. Diena, kai pagaliau gavome nepriklausomybę nuo Rusijos“, – pridūrė P. Porošenka. Naujosios Bažnyčios vadovu buvo išrinktas metropolitas Epifanijus. Iš Ukrainoje iki šiol veikusių trijų pagrindinių ortodoksų Bažnyčių didžiausia yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (MP+UOB), likusi pavaldi Maskvai po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat buvo stambios atsiskyrusios bendruomenės: Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus. Susiję straipsniai: Ukrainoje laukiama istorinio sprendimo dėl šalies ortodoksų Bažnyčių suvienijimo Nauja NATO kova su Rusija dėl įtakos: įspėja, kad įtampa gali tapti nebesuvaldoma Ukrainos ir Rusijos ryšiai pašlijo po Kijeve 2014 metais įvykusios provakarietiškos Maidano revoliucijos, į kurią Rusija reagavo Krymo pusiasalio užėmimu ir aneksija, o Rytų Ukrainoje tai pačiais metais įsiplieskė konfliktas su Maskvos remiamais separatistais. Šiemet ši įtampa persikėlė ir į religijos erdvę.

