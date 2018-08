„Rusai mūsų daugiau neįvarys į kampą ir neparklupdys savo dujų kilpa ir dujų šantažu“, – pareiškė Ukrainos prezidentas, sekmadienį dalyvavęs Donecko srities Avdijivkos mieste surengtoje dujotiekio paleidimo ceremonijoje. Jis pareiškė esąs įsitikinęs, kad Rusija pagal Stokholmo arbitražo sprendimą Ukrainai atlygins 4,6 mlrd. JAV dolerių siekiančius nuostolius. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, jog prieš kelias dienas sukako tūkstantis dienų, kai „mes gyvename be rusiškų dujų Rusijos mums įvesto embargo sąlygomis“.

