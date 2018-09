„Mes išėjome iš daugiavektoriškumo labirintų. Ką tik ištrūkome iš mirtinai pavojingų nepriklausymo blokams spąstų. Ir nuo 14-ųjų metų (2014-ųjų) tvirtai einame savo keliu, o tai yra kelias į Europos Sąjungą ir NATO. Tik Ukrainos integracija į euroatlantinę erdvę garantuoja mums ir taiką, ir saugumą, ir nepriklausomybę, ir gyvenimo lygio padidėjimą“, – pabrėžė P. Porošenka, Aukščiausiojoje Radoje sakydamas metinį pranešimą. Prezidentas neatmetė galimybės, kad valdžia pastaraisiais metais padarė nemažai taktinių klaidų, todėl dalis atsakomybės tenka ir asmeniškai jam. „Tačiau tikrai žinau, kad niekaip nesuklydome ir nenusidėjome strategijos klausimais! Kad stipri ir sėkmės lydima Ukraina būtų neatsiejama ir neginčijama Europos dalis be jokios perspektyvos grįžti į Rusijos įtakos zoną – toks mūsų tikslas, mūsų ambicija, mūsų misija“, – pabrėžė P. Porošenka. Kalbėdamas apie tai, ką Ukraina pasiekė per pastaruosius metus, valstybės vadovas paminėjo „šalies ginkluotųjų pajėgų atgimimą, autokefalijos suteikimo Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai procesą ir ukrainiečių kalbos pozicijų stiprinimą“. „Mes sukūrėme kovoti galinčią armiją. Mes grąžiname Ukrainos Bažnyčiai deramą vietą tarp pasaulio ortodoksų. Įtvirtiname ukrainiečių kalbą – mūsų žmonių stiprybės ir sėkmės elementą. Ir toliau imsimės veiksmingų priemonių jos valstybiniam statusui įtvirtinti, jos stiprėjimui ir plitimui visose visuomeninio gyvenimo sferose“, – sakė P. Porošenka. „Armija, kalba ir tikėjimas – tai ne lozungas. Tai šiuolaikinės ukrainiečių tapatybės formulė. Armija saugo mūsų žemę. Kalba saugo mūsų širdį. Bažnyčia saugo mūsų sielą“, – pridūrė jis.

