„Šiandien turime stabilią dujų tiekimo situaciją: turime pakankamai dujų sandėliavimo vietose, šalies viduje pagamintų dujų ir importo. Tiekimas iš ES, (konkrečiai), Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos didėja. Šiuo metu trūkumas visiškai padengtas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė P. Porošenka. Rusija ketvirtadienį turėjo atnaujinti dujų tiekimą Ukrainai, Stokholmo arbitražui priėmus sprendimą, turintį užbaigti ilgus metus trukusius Kijevo ir Maskvos nesutarimus, tarp kurių buvo dujų tranzito į Europą per Ukrainą nutraukimas. Tačiau Rusijos koncernas „Gazprom“ netikėtai atsisakė atnaujinti dujų tiekimą, grąžindamas Kijevo sumokėtą avansą už dujas ir tvirtindamas, kad sutarties pataisos dar nebaigtos ruošti. Visą Ukrainą sukausčius šalčiams, vyriausybė penktadienį ragino imtis priemonių dujų suvartojimui mažinti.

