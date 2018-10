Pirmadienį Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sinodas nutarė nutraukti ryšius su Konstantinopoliu dėl jo sprendimo reabilituoti vienašališkai nepriklausomybę paskelbusius Ukrainos stačiatikių bendruomenių lyderius, taip pat dėl šio Stambule įsikūrusio sinodo pastangų sukurti Ukrainoje vieningą nepriklausomą Bažnyčią. „Esu įsitikinęs, kad tokia dvasiškos ir pasaulietiškos Rusijos valdžios ir visiškai nuo Rusijos valdžios priklausančios Bažnyčios vadovybės reakcija patvirtina, kad esame teisingame kelyje“, – per Kijeve įvykusį susitikimą su Konstantinopolio patriarchato egzarchais sakė P. Porošenka. Pasak jo, „Rusijos Bažnyčia stojo į saviizoliacijos ir konflikto su pasaulio stačiatikiais kelią“. Antradienį prezidento svetainėje buvo paskelbta, kad Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios Jungtinėse Valstijose arkivyskupas Danilas ir vyskupas Ilarionas sugrįžo į Ukrainą, kur „ir toliau dirbs dėl paskutinio etapo (procese), vesiančiame prie vienijančio sinodo (įkūrimo), o vėliau – ir iki... autokefalijos suteikimo Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai“. Pasak jo, egzarchai pasiruošę toliau bendradarbiauti tiek su Kijevo patriarchato, tiek su Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia. „Kaip ir anksčiau esame pasiruošę bendravimui ir tikimės bendradarbiauti tiek su visais Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios lyderiais, tiek su visais Ukrainos Autokefalinės Ortodoksų Bažnyčios lyderiais, įskaitant Rusijos Ortodoksų Bažnyčios kuruojamos Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios hierarchus ir pasauliečius“, – pabrėžė Danilas. Rugsėjo pradžioje Konstantinopolio patriarchatas, ruošdamasis suteikti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai autokefaliją (nepriklausomybę) savo įgaliotiniais – egzarchais – Kijeve paskyrė Pamfilijos arkivyskupą amerikietį Danilą ir Edmontono vyskupą kanadietį Ilarioną. Vėliau jiedu atvyko į Ukrainą. Ukrainos Bažnyčia šiuo metu yra pasidalijusi į tris Bažnyčias, kurių vieną techniškai prižiūri Maskvos patriarchas. Vyriausybė Kijeve šį faktą laiko nepriimtinu, juolab kai tęsiasi karas su Rusijos remiamais Rytų Ukrainos separatistais. Stambulo sinodo susitikimas, kuriam pirmininkavo ekumeninis patriarchas Baltramiejus I, laikomas „pirmuoju tarp lygių“ 300 mln. tikinčiųjų turinčioje pasaulio ortodoksų krikščionių bendruomenėje, „nusprendė tęsti autokefalijos suteikimo Ukrainos bažnyčiai“ procesą, sakoma pirmadienį paskelbtame oficialiame patriarchato pranešime. Iš Ukrainoje veikiančių trijų ortodoksų Bažnyčių, didžiausia yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia, likusi pavaldi Maskvai nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat yra dvi stambios atsiskyrusios bendruomenės: dabar ekumeninio patriarchato pripažįstama Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus. Ekumeninio patriarchato Šventasis Sinodas – Baltramiejaus I vadovaujama sprendimų priėmimo institucija – taip pat sutiko grąžinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovui patriarchui Filaretui ir Kijevo metropolitui Makarijui kanoninius rangus po jų ekskomunikacijos ginče su Maskva.

