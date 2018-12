Pasak P. Porošenkos, šiuo klausimu jis jau kreipėsi į Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (MP+UOB) vadovą metropolitą Onufrijų. „Vakar ir užvakar kalbėjausi su Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovu Jo Šventenybe Onufrijumi. Paprašiau jo nedelsiant susisiekti su Maskva, kad Bažnyčia imtųsi atitinkamų priemonių (jūreiviams) sugrąžinti. Pasinaudosiu kiekviena proga sugrąžinti mūsų jūreivius. Melsimės ir tikėsimės, kad tai įvyks kuo greičiau“, – sakė Ukrainos prezidentas. Pasak jo, jis taip pat susisiekė su virtine užsienio lyderių, įskaitant NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą, Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, JAV valstybės sekretorių Mike'ą Pompeo (Maiką Pompėją) ir Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą (Redžepą Tajipą Erdohaną). Rusijos pasieniečiai lapkričio 25 dieną Kerčės sąsiauryje apšaudė ir vėliau sulaikė tris Ukrainos karinius laivus ir jų įgulas. Iš viso buvo suimti 24 Ukrainos piliečiai. Ukraina reikalauja, kad jiems būtų suteiktas karo belaisvių statusas. Ukrainiečių jūreiviai, kurių trys yra sužeisti, bus teisiami už neteisėtą Rusijos Federacijos sienos kirtimą, sako Maskva. Jiems gresia įkalinimas iki šešerių metų.

