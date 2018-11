Karinė padėtis šalyje turėtų galioti nuo lapkričio 26 d. 14 val. iki 2019 metų sausio 25 d.

Šį klausimą pirmadienį svarstys Aukščiausioji Rada. Jos posėdis numatytas 16 val.

P. Porošenka pasirašė nutarimą, įgalinantį šalies Saugumo tarybos sprendimą dėl karo padėties paskelbimo. Dabar jį turi patvirtinti Aukščiausioji Rada.

Kaip skelbiama nutarime, karo padėtis Ukrainoje įsigalios 60-iai parų – nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2019 m. sausio 25 d. Aukščiausiosios Rados posėdis, per kurį turės būti patvirtintas P. Porošenkos sprendimas, prasidės lapkričio 26 d. 16.00 val. vietos laiku.

Paskelbti šalyje karo padėtį dėl incidento Kerčės sąsiauryje rekomendavo Nacionalinio saugumo taryba.

Atitinkamas prezidento įsakas paskelbtas Ukrainos prezidentūros oficialioje interneto svetainėje.

Prie dekreto pridedamas SNBO sprendimas be jo 12-osios dalies, kuri yra įslaptinta. Taryba siūlo įvesti karo padėtį 60 dienų.

Prezidento įsakas įsigalioja nuo jo paskelbimo datos. Už SNBO sprendimo vykdymą atsakingas Tarybos sekretorius Oleksandras Turčynovas.

Karinės padėties Ukraina nebuvo skelbusi nei per Krymo okupaciją, nei per karo Donbase piką, kai prieš 4 metus Rusija per didelius mūšius naikino ištisus Ukrainos dalinius.

Sekmadienį prezidento Petro Porošenkos sušauktame Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) posėdyje buvo prieita išvada, kad šalyje reikia įvesti karinę padėtį.

„Rusijos veiksmai prieš Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus yra ginkluota agresija prieš Ukrainą“, - pareiškė po posėdžio NSGT sekretorius Oleksandras Turčynovas.

NSGT siūlė Aukščiausiajai Radai įvesti Ukrainoje karinę padėtį 60 dienų laikotarpiui, pridūrė O. Turčynovas.

Kerčės sąsiauris © Bloomberg

Anksčiau prezidentas P. Porošenka taip pat paragino parlamentą pirmadienį pritarti karinės padėties įvedimui.

Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad karinės padėties įvedimas neturės įtakos situacijai Donbase ir kad Ukraina neketina imtis puolamųjų veiksmų.

„Ukraina tik gins savo teritoriją ir savo piliečius“, - pabrėžė prezidentas.

BBC pažymi, jog dėl karinės padėties įvedimo Ukrainoje gali būti atidėti prezidento rinkimai, numatyti kovo mėnesį.

JAV atstovė Jungtinėse Tautose Nikki Haley pareiškė, kad Saugumo Taryba apsvarstys įvykius Azovo jūroje skubiame posėdyje pirmadienį.

Sekmadienį Ukrainos karinis jūrų laivynas pranešė, kad Rusijos pakrantės apsaugos laivai sekmadienį jūroje ties Krymu taranavo vieną iš jo laivų vilkikų. Laivynas tokius šalies veiksmus apibūdino kaip „atvirai agresyvius“.

Ukrainos teigimu, incidentas įvyko trims šalies laivams, tarp kurių buvo du nedideli kariniai laivai, plaukiant į Mariupolio uostą Azovo jūroje. Laivų maršrutas driekėsi per teritoriją, kurioje tarp Maskvos ir Kijevo tvyro didelė įtampa.

Rusija apkaltino Kijevą neteisėtai įplaukus į jos vandenis ir tyčia mėginus išprovokuoti konfliktą.

Teises į Krymo priekrančių vandenis Rusija reiškia nuo 2014-ųjų, kai aneksavo Ukrainai priklausantį pusiasalį.