„Po to, kai Rusijos Federacijos Saugumo taryboje buvo priimtas sprendimas dėl Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Ukrainoje gynimo, aš noriu dar kartą atkreipti dėmesį, kad laikau tai tiesioginiu kišimusi į Ukrainos vidaus reikalus ir hibridinės agresijos elementu. Mes puikiai suprantame su tuo susijusias grėsmes“, – sakė P. Porošenka lankydamasis Lvovo apskrityje, Staryčiuose. Pasak jo, ekumeninio patriarchato Šventajam Sinodui priėmus istorinį sprendimą suteikti autokefaliją Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai ir pripažinti Rusijos Ortodoksų Bažnyčios veržimąsi į Ukrainos bažnyčią neteisėtu, „vakar įvyko taip vadinamo Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sinodo susitikimas“. Susiję straipsniai: Porošenka: Rusijos Ortodoksų Bažnyčia žengia į saviizoliaciją Rusijos Ortodoksų Bažnyčia skelbia nutraukianti ryšius su Konstantinopoliu „Eilinį kartą jie parodė, kad Kremlius ir Federalinė saugumo tarnyba jiems daro tiesioginę įtaką“, – pabrėžė P. Porošenka. Praėjusį penktadienį V. Putinas su Rusijos Saugumo tarybos nuolatiniais nariais aptarė Konstantinopolio patriarchato sprendimo įtaką Rusijos Ortodoksų Bažnyčios padėčiai Ukrainoje. „Buvo apsikeista nuomonėmis. Žinoma, sprendimai, kurie buvo aptarti Stambule, vienaip ar kitaip gali turėti įtakos Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai Ukrainoje. Ši tema ir buvo nagrinėjama“, – Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė žurnalistams. Taip jis kalbėjo paklaustas, apie ką buvo kalbama Rusijos prezidento pasitarime su Saugumo tarybos nariais dėl Rusijos Ortodoksų Bažnyčios padėties Ukrainoje po atitinkamo Konstantinopolio patriarchato sprendimo. „Kalbame apie Bažnyčią, kuri susijusi su Maskvos patriarchatu, o ne apie Bažnyčią, kurią Maskvos patriarchatas laiko atskalūniška“, – patikslino D. Peskovas.

