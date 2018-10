Porošenka įteikė Prancūzijos eksprezidentui Hollande'ui Laisvės ordiną

„Šis aukščiausias valstybinis apdovanojimas simbolizuoja mūsų beribį dėkingumą už tą principingą poziciją, kurią Francois Hollande'as demonstravo, palaikydamas mūsų suverenitetą, teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė P. Porošenka. F. Hollande'as šiuo metu lankosi Kijeve. Kaip vėliau pranešė Ukrainos vadovo spaudos tarnyba, P. Porošenka padėkojo buvusiam Prancūzijos lyderiui už tai kad šio šalyje buvo inicijuotos vadinamosios Normandijos ketverto derybos, per kurias svarstoma padėtis Ukrainoje. P. Porošenka taip pat gyrė F. Hollande'o sprendimą dėl krizės Rytų Ukrainoje netiekti Rusijai karo laivų „Mistral“. Prancūzijos eksprezidentas savo ruožtu pažymėjo, kad nuo minėtų derybų pradžios įvyko surengta daug susitikimų ir pokalbių telefonu. Jis pridūrė, kad palaiko visas pastangas, nukreiptas į Minsko susitarimų įgyvendinimą. „Pirmiausia, Europos Sąjunga ir toliau turi remti Ukrainą. Antra, reikėtų išsaugoti spaudimą Rusijai, įskaitant sankcijų taikymą“, – F. Hollande'o žodžius cituoja Ukrainos prezidento spaudos tarnyba. Prancūzijos eksprezidentas pabrėžė, kad savo šalyje sulaukė kritikos dėl sprendimo neparduoti Rusijai karo laivų. „Tačiau tai buvo būtina žinutė, kurią turėjau tau išsiųsti, kad priverstumėme Rusiją elgtis atsakingai. Negalėjome remti šalies, kai ji ėmėsi agresijos“, – pareiškė F. Hollande'as.

