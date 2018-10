„Mes ruošiamės atremti Rusijos agresiją iš jūros pusės – Azovo. Paraką reikia laikyti sausą“, – per iškilmingą prisaikdinimo ceremoniją Kijeve veikiančio Ivano Bohuno karinio licėjaus absolventams sakė prezidentas. P. Porošenka priminė, kad penktadienį lankėsi Mariupolyje, kur vyko jūros pakrantės apsaugos pajėgų kompleksiniai taktiniai mokymai. Jis pažymėjo, kad karinių jūrų pajėgų kovinės parengties lygis yra aukštas. P. Porošenko pasakojo apie efektyvius jūrų pajėgų laivų ir katerių įgulų, pasieniečių, Nacionalinės gvardijos, oro pajėgų, artilerijos ir inžinierių veiksmus „griežtai sutinkant ir sunaikinant tariamą priešininko desantininkų būrį“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.