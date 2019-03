„Decentralizacija yra kiekvieno piliečio galimybė ir teisė pačiam priimti sprendimus dėl savo bendruomenės gyvenimo, nesidairant į Kijevą. Tuo pačiu mes išsaugome unitarinę valstybę“, – per Odesos srities regioninės plėtros tarybos posėdį sakė P. Porošenka. „Konstitucinė sistema, suverenumas, teritorinis vientisumas patikimai lieka prezidento, vyriausybės ir Aukščiausiosios Rados rankose“, – pridūrė jis.

