„Prezidentas Petro Porošenka atšaukė draudimą įvažiuoti į Ukrainą Rusijos žmogaus teisių kontrolierei Tatjanai Moskalkovai, kad ji galėtų aplankyti Ukrainoje esančius rusus“, – per televiziją „Hromadske“ sakė L. Denisova. Pasak jos, Rusijos žmogaus teisių kontrolierės vizitai Ukrainoje turėtų vykti tuo pačiu metu kaip ir jos ukrainiečių kolegės vizitai pas Rusijoje kalinamus Ukrainos piliečius. L. Denisova priminė, kad T. Moskalkovai įvažiuoti į Ukrainą buvo uždrausta dėl to, kad ji lankėsi Kryme. „T. Moskalkovai buvo panaikintas draudimas, galiojęs dėl to, kad ji pažeidė lankymosi Kryme taisykles. Dabar šis draudimas yra panaikintas, ir ji gali (...) atvažiuoti į Ukrainą“, – teigė Ukrainos žmogaus teisių kontrolierė. Pasak L. Denisovos, ji pati asmeniškai paprašė prezidento panaikinti draudimą T. Moskalkovos atžvilgiu. Kiek anksčiau Rusijos ir Ukrainos žmogaus teisių kontrolierės susitarė aplankyti po 34 kalinius abiejų šalių teritorijose. Tokį susitarimą pasiekti padėjo Ukrainos ir Rusijos prezidentų pokalbis telefonu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.