„Noriu pareikšti, kad nė viena versija – o jų šiandien daugiau nei 20 – nebus atmesta. Kiekviena bus labai kruopščiai patikrinta, laikantis tyrimo procedūrų. Aš kaip prezidentas neturiu galimybės ir neprivalau gauti informacijos, kuri galėtų pakenkti tyrimo eigai. Tačiau valdžia privalo užtikrinti skaidrumą, o teisėsaugos institucijos – efektyviai dirbti. Tik taip bus galima sužinoti tiesą ir nubausti blogį“, – kalbėjo P. Porošenka susitikime su jaunimu antradienį Kijeve. Jis pabrėžė, jog jis yra labiausiai iš visų yra suinteresuotas, kad K. Handziuk žmogžudystė būtų išaiškinta, o žudikai, nusikaltimo organizatoriai ir užsakovai „prisiimtų būtiną atsakomybę“. Susiję straipsniai: Ukrainos teismas šaukimą eksprezidentui Janukovyčiui paskelbė per valstybinį laikraštį Mirė rūgštimi apipilta ir sužalota Ukrainos aktyvistė „Po to, kai ši byla buvo perkvalifikuota į nužudymo (bylą), jiems visiškai teisingai ir pagrįstai gresia įkalinimo iki gyvos galvos bausmė“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas. Jis teisingu pavadino visuomenės reikalavimą atvirai ir nešališkai ištirti šią bylą. P. Porošenka pabrėžė, kad teisėsaugos institucijų atstovų pasisakymai parlamente turėtų parodyti, kad „valdžia ryžtingai nusiteikusi patraukti nusikaltėlius ir žudikus atsakomybėn, kas jie bebūtų“. Jis taip pat sakė, kad politinės spekuliacijos šia tema nepadės išaiškinti situaciją, o dar labiau viską supainios. „Aš raginu visas, ir valdžią, ir opoziciją palaikančias jėgas, nesišvaistyti nepagrįstais argumentais ir, gink Dieve, nepanaudoti šio nužudymo viešiesiems ryšiams, – sakė prezidentas. – Atvirkščiai, dabar mes turime susivienyti ir užtikrinti, kad tyrimas būtų veiksmingas, teisingas ir skaidrus, greitas – toks, kad keltų visuomenės pasitikėjimą. Kito kelio mums tiesiog nėra.“ „Niekam nebus leista pasinaudoti šia situacija padėties šalyje destabilizavimui“, – patikino jis. Prieš korupciją kovojusi K. Handziuk liepos mėnesį buvo užpulta ir aplieta rūgštimi Chersono mieste. Ji buvo šio pietinio Ukrainos miesto mero patarėja. Po išpuolio moteris buvo hospitalizuota, tačiau sekmadienį mirė ligoninėje. Policijai ir prokurorams neišaiškinus šio išpuolio kaltininkų, antradienį Ukrainos generalinis prokuroras Jurijus Lucenka įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Po jos mirties valdžios pareigūnai sulaukė visuomenės aktyvistų kaltinimų, kad nesugeba tinkamai atlikti tyrimo. Aktyvistai taip pat reikalavo generalinio prokuroro ir vidaus reikalų ministro atsistatydinimo. „Šiandien pateikiu savo atsistatydinimo pareiškimą“, – pranešė J. Lucenka parlamento nariams, skaitydamas savo tyrimo ataskaitą. Parlamentas dar turi pritarti prokuroro atsistatydinimui. J. Lucenka kaltino aktyvistus, kad jie daro spaudimą tyrimui bei nutekina svarbią informaciją, todėl sunku nustatyti K. Handziuk nužudymo kaltininkus.

