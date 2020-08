Tiek Minske, tiek kituose miestuose pranešama apie susirėmimus su milicija. Skelbiama, kad Minske septyni žmonės nuekntėjo per susirėmimus su milicija: trys sužeisti guminėmis kulkomis, vieas sumuštas pareigūnų, vienas sužeistas prie krūtinės sprogus garsinei granatai, dar du nukentėjo nuo policijos furgono.

TV kanalas „Dožd“ praneša, kad Minske milicijos automobilis taranavo protestuotojus. Pirminiais duomenimis į žmones rėžėsi milicijos transporto priemonė. Du žmonės per incidentą buvo sužeisti - vaizdo įrašuose matomas vyras kruvina galva.

Baltarusijos policija kol kas neskelbia sulaikytų asmenų ir nukentėjusių žmonių skaičių. Žmogaus teisių centras „Viasna“ pranešė, kad Minske praėjus penkioms valandoms nuo balsadėžių užsidarymo buvo sulaikyti 47 asmenys, kituose regionuose – 119.

Baltarusijos vidaus reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad situacija sostinėje – „kontroliuojama“.

Apie antrą valandą nakties Minske prie protestuotojų prisijungė baikeriai.



Naudojamos garsinės granatos, ašarinės dujos ir vandens patrankos

Baltarusijos saugumo tarnybos ėmėsi visų įmanomų saugumo priemonių ir visiškai užblokavo Minsko centrą, neveikia viešasis transportas, metro uždarytas. Tokios priemonės iš pradžių davė rezultatų, tačiau žmonės pėsčiomis susirinko į miesto centrą, kur kilo susirėmimai su policija.

Meduza.io praneša apie susirėmimus Pergalės prospekte Minske. Minsko gatvėse aidi garsinės granatos, protestuotojai atsakė šaudydami signalines raketas į milicijos transporto priemones. Milicija naudoja gumines kulkas miniai išvaikyti.

Skelbiama, kad Pergalės prospekte susirinko apie 10 tūkst. protestuotojų. Iš pradžių skelbta, kad milicija išvaikė prospekte besibūriuojančius žmones, tačiau naujausiais duomenimis, protestuotojai vėl įsitvirtino prospekte. Pasirodė pirmieji pranešimai apie sužeistuosius, tačiau tikslių duomenų kol kas nėra.

Minske pareigūnams pabandžius sulaikyti grupę protestuotojų OMON pareigūnus šalin nuvijo raumeningų jaunų vyrų grupė. Panašūs vaizdai pasikartojo Baranovičiuose, kur pareigūnus pagrindine miesto gatve nustūmė piktai nusiteikusi minia:

Statomos barikados

"MBH Media" praneša, kad gretiname sostinės Mašerovo prospekte atjungta elektra. Skelbiama, kad protestuotojai čia iš šiukšliadėžių ir medžių ėmė statyti barikadas, vienam protestuotojui garsinė granata pataikė į krūtinę, vyras išvežtas greitosios pagalbos automobiliu. Čia taip pat nukentėjo "MBH Media" žurnalistas Aleksandras Skrylnikovas, prie pat sprogus garsinei granatai sutriko vyro rega ir klausa, jis išgabentas iš įvykio vietos.

Niamihos (Nemigos) gatvėje, kuria galima patekti iki vyriausybės rūmų išsirikiavo gausios riaušių malšinimo dalinių pajėgos, trukdančios protestuotojams patekti į miesto centrą. Skelbiama, kad į Nemigos gatvę pajudėjo keletos tūkstančių protestuotojų būrys.

Pagrindinė sostinės gatvė - Nepriklausomybės prospektas yra visiškai užblokuotas milicijos pareigūnų.

Šalies sostinėje Nugalėtojų prospekte pareigūnams kol kas nesiseka išvaikyti šimtų protestuotojų, kurie šaukia prie A. Lukašenką nukrieptus šūkius. Pareigūnams pamėginus sulaikyti kelis protestuotojus pastaruosius ginti kaip mat ėmėsi minia jaunuolių, nustūmusių OMON vyrus į šalį.

The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx

Šimtai protestuotojų blokavo vieną pagrindinių Minsko gatvių, kurioje pasišviesdami mobiliais telefonais protestuotojai mėgino prasiveržti pro pareigūnų užkardą:

Protestuotojus pareigūnai atstūmė panaudodami garsines granatas ir ašarines dujas:

Protestai plinta ir kituose miestuose



Susirėmimų yra ir kituose Baltarusijos miestuose. Breste ir Gardine pranešama apie panaudotas ašarines dujas. "Belsat" skelbia, kad Baranovičių mieste, turinčiame 175 tūkst. gyventojų į mitingą susirinko 8-10 tūkst. žmonių. Žmonės buriasi ir Gomelio mieste, rašo meduza.io. Protestuotojai čia netgi turi kiekybinį pranašumą prieš milicijos pareigūnus, šie panaudojo vandens patraką mitigui vaikyti.



„Minsko aikštelės prie viešbučio „Jubilejnaja“ ir prie Sporto rūmų pilnos žmonių. Prasidėjo susirėmimai su OMONu!“ – sakoma susirašinėjimų programėlės „Telegram“ kanalu „Strana dlia žizni“ („Šalis gyvenimui“) paskelbtoje žinutėje.

Įvykių liudininkai sakė, kad milicija Minske vaikydama kelis tūkstančius demonstrantų panaudojo kurtinamąsias granatas.

„Žmonės bėga, slepiasi krūmuose. Viršuje skraido dronas“, – sakoma „Telegram“ žinutėje.

Pasak įvykių liudininkų, į mitingo vietą Minsko centre atvažiavo daug greitosios pagalbos automobilių.

„Daug greitųjų važiuoja prie stelos“, – sakė jie, turėdami galvoje paminklą „Minskas – miestas didvyris“.

Milicijos susirėmimų su demonstrantais vaizdų savo „Twitter“ paskyroje paskelbė ir populiarus naujienų portalas Tut.by, kurio pagrindinis tinklalapis sekmadienį vakare buvo neprieinamas. Portalas pranešė, kad panašių incidentų vyksta ir kituose Baltarusijos miestuose, įskaitant Mogiliavą.

Taip pat pasirodė pranešimų, kad kai kuriuose regionuose milicija atsisako vaikyti protestuojančius. Tokia situacija susidarė Kobrino regione.

Anksčiau sekmadienį paskelbti valstybinės balsavusių rinkėjų apklausos rezultatai rodė, kad A. Lukašenka surinko 79,7 proc. balsų.

Politiniai stebėtojai prie balsavimą sakė, jog beveik nėra abejonių, jog nesant tarptautinių rinkimų stebėtojų A. Lukašenka suklastos rinkimų rezultatus.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), tarptautinė rinkimų ir karų stebėtoja, nuo 1995 metų nė vienų Baltarusijoje įvykusių rinkimų nėra pripažinusi laisvais ir sąžiningais.

Šiais metais ESBO pareiškė, kad nesiųs į šalį savo stebėtojų, nes Minskas laiku jų nepakvietė. Organizacija taip pat išreiškė susirūpinimą dėl opozicijos veikėjų bauginimo ir sulaikymo.

Milicija blokuoja Minsko centrą

Baltarusijoje baigiantis balsavimui prezidento rinkimuose, milicija pradėjo blokuoti prieigas į sostinės Minsko centrą, rašo opozicinis naujienų portalas tut.by.

„Milicija neleidžia žmonėms patekti į Nepriklausomybės aikštę. Taip pat užblokuoti privažiavimai prie Spalio aikštės. Pareigūnai budi prie netoliese esančių įėjimų į metro stotis – jį jas patekti leidžiama, bet iš jų žmonės išleidžiami pasirinktinai“, – skelbia vienas tut.by skaitytojų.

„Nuo 19 val. 40 min. metro stotys „Kupalovskaja“ ir „Oktiabrskaja“ uždaromos. Traukiniai šiose stotyse nestos. Metropolitenas atsiprašo keleivių už laikinus nepatogumus“, – pranešė Minsko metro oficialus atstovas Andrejus Drobas.

Tut.by skaitytojai taip pat skelbia, jog nuo 19 val. tapo sudėtinga atvykti į Minsko centrą ir kitų rūšių viešuoju transportu – dalis maršrutų sustabdyti, o kitais atvejais viešasis transportas stotelėse miesto centre nesustoja.

Minsk has been locked down entirely. No way in or out pic.twitter.com/k7t9Wf66rj