Niujorko policija šios poros ieškojo nuo šeštadienio, kai žiedas buvo ištrauktas. Vyras ir moteris Taimso aikštėje lankėsi penktadienį vakare ir vyras, piršdamasis mylimajai, netyčia išmetė žiedą, pranešė policija. Pora prašė pagalbos, bet policijai iš pradžių nepavyko ištraukti žiedo, o tada jiedu išvyko nepalikę savo pavardžių ar kontaktinės informacijos. Tuomet NYPD paskelbė pranešimą socialiniuose tinkluose. Pora, kuri jau buvo grįžusi į Angliją, susisiekė su pareigūnais ir žiedas jai bus sugrąžintas.

