Populiarumas per naktį: buvęs kandidatas į JAV prezidento postą socialiniame tinkle neatsispyrė pornografiniam turiniui

Pats vaizdo įrašas vos kiek daugiau nei dviejų minučių trukmės, bet detaliai jo aprašyti dėl etinių priežasčių nevalia. Kelios užuominos: sofa, pornografijos aktorė Cory Chase, jos išgalvota nuogutėlė įdukra ir itin energingai nusiteikęs jaunas vyras. Scenarijų tarsi galima nuspėti.

Savaime suprantama, paties senatoriaus filmuke, kuris interneto platybėse blaškosi jau daugiau nei metus, neišvysite. Tik maždaug vidurnaktį vietos laiku kažkas įsibrovė į oficialią senatoriaus paskyrą socialiniame tinkle „Twitter“ ir po šiuo filmuku paspaudė mažą nekaltą širdelę. Taigi žiūrime, ką turime – Tedas Cruzas „mėgsta“ pornografiją.

Ryte prie Kapitolijaus Vašingtone jau būriavosi reporteriai, kuriems magėjo apklausti itin pikantiškoje padėtyje atsidūrusį senatorių, kuris visomis įmanomomis priemonėmis bandė išsiginti.

„Tai personalo problema, tai nutiko netyčia, tai buvo klaida“, – gynėsi senatorius.

Politiko teigimu, prieigą prie jo paskyros turi „ne vienas žmogus“. Deja, nei Jimmy Kimmelis, nei gana kritiškai nusiteikusi interneto bendruomenė, kuri šventai tiki, kad tas lemtingas „patinka“ buvo paties senatoriaus sprendimas, tokiais niekais netiki.

Dar įdomiau tai, kad T. Cruzas neįvardija mįslingojo darbuotojo, per kurį jis atsidūrė tokioje kompromituojančioje padėtyje. Neatskleidžia, ir kokių priemonių prieš jį ketina imtis.

Ryte senatorius du kartus sulaukė konkretaus klausimo, ar pornografinį filmuką internete pamėgęs pats.

„Ne“, – tyliai abu kartus atsakė T. Cruzas ir skubiai pasišalino.

© twitter

Aršus industrijos priešininkas

Nepaisant pastarojo „Twitter“ skandalo, tai ne vienintelis kartas, kai JAV politikas siejamas su pornografija internete. Bent jau taip pats teigia savo knygoje „A Time for Truth: Reigniting The Promise of America“.

Istorija siekia dar XX amžiaus paskutinį dešimtmetį. Tuo metu T. Cruzui buvo 26 metai ir jis dirbo teisininku JAV Aukščiausiame teisme, kuris, beje, tuo metu sprendė, ar internete platinamai pornografijai reikalingas kontrolės mechanizmas. Kai kurie teisėjai nusprendė, kad pirmiausia tą dalyką turi pamatyti savo akimis. Taigi jaunasis būsimasis senatorius apsiėmė šios užduoties.

„Kai žiūrėjome į ekrane besikeičiančius vaizdus, visi sėdėjo išplėstomis akimis, niekas nepratarė nė žodžio. Tik teisėja O‘Connor kiek nuleido galvą, prisimerkė ir pratarė: „O vargeli“.

Tą patį praėjus daugiau nei 20 metų ryte pasakė Kiera Gorden, kartu su kone puse Jungtinių Valstijų gyventojų ryte sužinojusi apie senatoriaus pomėgius.

Paryčiais politiko gėda iš „Twitter“ buvo pašalinta, o senatoriaus atstovė spaudai Catherine Frazier savo paskyroje parašė: „Šmeižikiška žinutė iš Tedo Cruzo paskyros pašalinta, apie incidentą informuotas „Twitter“.

Tokia gynyba tik pakurstė dar daugiau klausimų, tarp kurių, o kurių galų kreiptis į tą „Twitter?“. „Twitter“ atstovė spaudai pareiškė, kad bendrovė niekada nekomentuoja incidentų su asmeninėmis paskyromis, o pornografinis turinys leidžiamas (savaime suprantama, paisant apribojimų).

Nors kaip senatorius „pamėgo“ pornografinį turinį, taip ir lieka neaišku, apie patį filmuką informacijos nestinga.

2016 metais jis buvo paskelbtas vienoje pornografinėje svetainėje: „Cory pastaruoju metu prastai sutaria su įdukra Kacey. Štai filmuko pabaigoje jų santykiai pasitaiso“. Taip teigiama aprašyme. Vėliau, taip jau nutinka, filmukas internete pradėjo savo savarankišką gyvenimą.

Socialiniame tinkle „Twitter“ jis buvo patalpintas vienoje paskyroje. Praėjus kiek daugiau nei 24 valandoms, paskyros savininkas tapo vienu iš pirmųjų, sužinojusių, kad jos turinys labai patinka vienam senatoriui.

„Man parašė bičiulis. Labai juokinga situacija“, – sako Kyle‘as, kuris nepanoro pasakyti savo pavardės, kad nereiktų draugams ir šeimai aiškinti, kuo kartais jis užsiima internete ir kokias paskyras administruoja.

Kyle‘as teigia žinantis tiek pat, kiek ir visi – kad Tedo Cruzo paskyra pamėgo vieną konkretų įrašą, kuris buvo peržiūrėtas daugiau nei du milijonus kartų. Kaip ten bebūtų, iš visos šios situacijos daugiausia laimėjo verslas. Štai kaip dabar reklamuojasi minėtoji paskyra: Sekite tą pačią pornografijos paskyrą, kurią stebi Tedas Cruzas“.

O štai senatoriui dar kurį laiką, matyt, teks kęsti patyčias. Žmonės netiki, kad šis incidentas tebuvo atsitiktinumas. Nepaisant kritikų, yra ir tokių, kurie tikrą ar tariamą senatoriaus paklydimą vertina nuosaikiau: „Tai, kad pamėgo pornografiją, vienas normaliausių dalykų, ką kada nors padarė senatorius Tedas Cruzas“.

Jeigu nuodugniau pasigilinsime į minėtojo politiko biografiją, paaiškės, kad savo karjeroje po darbo teisme etapo su pornografija savotiškų ryšių jis turėjo ne kartą ir net du net, tačiau greičiau kaip jos priešininkas, o ne šalininkas.

2004 metais JAV Teksaso valstijos generalinio prokuroro pareigas ėjusio T. Cruzo teisininkų komanda bandė ginti įstatymą, draudžiantį prekybą sekso žaisliukais. Jo komanda parengė 76 puslapių dokumentą, kuriame buvo teigiama, kad šalies valdžia suinteresuota atgrasyti piliečius nuo „savarankiško sekso ir beprasmio lytinių organų stimuliavimo“ – „sekso, kurio tikslas nėra nei ryšys su kitu asmeniu, nei giminės pratęsimas.

Ne pirmas kartas

Šis atvejis prisimintas dar ne kartą. Vienas iš tokių atvejų pasitaikė 2016 metais, kai T. Cruzas nesėkmingai respublikonų partijoje bandė siekti kandidatūros prezidento rinkimuose. Štai ką apie jį socialiniame tinkle „Twitter“ tada parašė jo buvęs kambario draugas iš pirmųjų studijų metų: „Tedas Cruzas mano, kad žmonės neturi teisės „stimuliuoti savo lyties organų“. Šis žmogus – mano studijų laikų kambario draugas. Tada nebūčiau patikėjęs, kad jis gali taip manyti“.

Marco Rubio, Donaldas Trumpas, Tedas Cruzas Reuters/Scanpix

Kitas žmogus, neabejotinai sutrukdęs T. Cruzo politinėms ambicijoms, buvo vienas radijo laidos vedėjas: „Tai, ką žmonės daro savo namuose už uždarų durų, yra tik jų reikalas, ir valdžia neturi teisės kištis“.

Ir tai dar ne viskas. Kuo toliau, tuo smagiau. Jo rinkimų reikaluose buvo įsipainiojusi ir buvusi pornografijos aktorė, kuri dalyvavo prieš politiko konkurentą – senatorių Marco Rubio – nukreiptoje reklamoje.

Savaime suprantama, reklamos kampanija buvo nutildyta paaiškėjus keliems pikantiškiems faktams iš Amy Lindsay biografijos. Pati aktorė su kaltinimais sutikti nenorėjo, tvirtindama, kad dirba paprastuose filmuose, tik kartais jose pasitaiko erotinių scenų.

„Jūs, vaikinai, mane vaizduojate kaip pornografijos žvaigždę, bet tai netiesa“, – sakė A. Lindsay.

Štai naujausios skandalo epicentre minima aktorė Cory Chaze savo darbo nesigina. „Girdėjau, kad esu labai populiari, kartu su Tedu Cruzu. Nežinau, kas vyksta, turiu šiokių tokių problemų su internetu #OMG #hurricaneirma“, parašė ji. Taip ši moteris priminė, kad pasaulyje vyksta ir žymiai svarbesnių dalykų.

„Tikrai ne taip įsivaizdavau savo rytą. Jeigu būčiau žinojęs, kad viskas vyksta taip greitai, kažką panašaus būčiau paskelbęs per Indianos rinkimus“, – bandė juokauti žurnalistų tardomas senatorius.