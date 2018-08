Televizijos įžymybę, aplinkosaugos aktyvistą veteraną N. Hulot pernai E. Macronas prisiviliojo į savo vyriausybę, tačiau jis ne kartą konfliktavo su kolegomis ministrais politikos klausimais. „Priimu sprendimą trauktis iš vyriausybės“, – jis sakė radijui „France Inter“ ir pridūrė, kad jaučiasi esąs paliekamas „vienui vienas“, kabinetui svarstant aplinkosaugos klausimus. N. Hulot nurodė, kad apie savo sprendimą neinformavo nei E. Macrono, nei premjero Edouard'o Philippe'o. „Tai garbingas ir atsakingas sprendimas“, – pridūrė jis. N. Hulot pasitraukimas yra didelis smūgis 40 metų centristų prezidentui, susiduriančiam su iššūkiais keliais frontais. Dėl lėtėjančio ekonomikos augimo jo vyriausybei sunkiai sekasi formuoti 2019 metų biudžetą. Premjeras E. Philippe'as savaitgalį paskelbė, kad atsisako tikslų mažinti deficitą. Diplomatijos fronte E. Macronui sunkiai sekasi įtikinti savo partnerius Europoje labiau integruotos Europos Sąjungos būtinybe, o jo pastangos užmegzti santykius su JAV prezidentu Donaldu Trumpukonkrečių rezultatų beveik nedavė. Metus ir tris mėnesius dirbantis Prancūzijos prezidentas šią vasarą taip pat patyrė pirmą didelį politinį skandalą: vienas buvęs jo asmens sargybinis ir aukšto rango saugumo padėjėjas buvo nufilmuotas apsimetantis policininku ir šiurkščiai besielgiantis su protestuotojais. E. Macronas, antradienį pradedantis vizitą Danijoje, kur stums savo darbotvarkę dėl ES, tikriausiai piktai įvertins N. Hulot pareiškimą. „Elementariausias mandagumas būtų buvęs perspėti Respublikos prezidentą ir premjerą“, – naujienų televizijai BFM sakė vyriausybės atstovas Benjaminas Griveaux. N. Hulot anksčiau labiausiai garsėjo kaip prancūzų televizijos laidos „Ushuaia TV“ vedėjas.

