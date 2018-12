Į šią musulmonišką valstybę pontifikas buvo pakviestas Abu Dabio sosto įpėdinio šeicho Mohammedo bin Zayedo al Nahyano ir vietos Katalikų Bažnyčios, sakoma pranešime.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.