Tokį popiežiaus sprendimą trečiadienį paskelbė jo patarėjai kardinolai, ilgalaikiam lytinio išnaudojimo ir jo slėpimo skandalui galiausiai apėmus ir Pranciškaus pontifikatą. Vasario 21–24 dienomis vyksiantis susitikimas laikomas pirmuoju tokiu renginiu, liudijantis, kad Bažnyčios vadovai supranta, jog išnaudojimas yra pasaulio, o ne tik Vakarų, problema, kaip jau kurį laiką tikina daugelis Bažnyčios lyderių. Pranciškus taip pat neseniai sulaukė rimtų kaltinimų, kad jis esą reabilitavo vieną įtakingą amerikiečių kardinolą, už nubaustą ankstesnio popiežiaus Benedikto XVI už suaugusių seminaristų tvirkinimą ir prievartavimą.

