Vaizdo kreipimesi į koncerto už skiepijimąsi „Vax Live“ dalyvius ir žiūrovus argentinietis pontifikas sakė palaikąs „visuotinę prieigą prie vakcinos ir laikiną intelektinės nuosavybės teisių sustabdymą“ .

Pranciškus, kuris jau ne kartą sakė, kad reikia dalytis vakcinomis, pasmerkė „individualizmo virusą“, kuris „daro mus abejingus kitų kančioms“.

„Vienas iš šio viruso variantų yra uždaras nacionalizmas, užkertantis kelią, pavyzdžiui, skiepų internacionalizmui, – ispaniškai sakė jis. – Kitas variantas – kai rinkos ar intelektinės nuosavybės įstatymus iškeliame aukščiau meilės ir žmonijos sveikatos dėsnių.“

Pontifiko komentaras pasirodė JAV netikėtai paskelbus, kad pritaria siūlymui laikinai sustabdyti vakcinų nuo COVID-19 patentinės apsaugos galiojimą.

Šiam žingsniui griežtai nepritaria pagrindiniai vaistų gamintojai. Anot jų, tai nepagreitintų gamybos, tačiau sukurtų precedentą, dėl kurio galbūt iškiltų grėsmė būsimoms inovacijoms.

Koncerte „Vax Live: The Concert to Reunite the World“, be kitų, dalyvavo Didžiosios Britanijos princas Harry (Haris) ir tokios popmuzikos žvaigždės kaip Jennifer Lopez (Dženifer Lopes). Dalyviai ragino užtikrinti spartesnį ir teisingesnį skiepijimą nuo koronaviruso visame pasaulyje.