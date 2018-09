„Kviečiu visus Kinijos katalikus siekti susitaikymo“, – rašoma pontifiko kreipimesi į katalikus daugiausiai gyventojų turinčioje pasaulio valstybėje. Šeštadienį sudarytas istorinis susitarimas atveria kelią santykių tarp Vatikano ir komunistinės Kinijos atšilimui, nors tai kelia baimę nemažai daliai persekiojamos ir pogrindžio sąlygomis veikiančios bažnyčios narių. „Kai kas jaučia abejones ir yra sutrikę, kiti jaučiasi apleisti Šventojo Sosto“, – rašo Pranciškus. „Suprantu, kad toks nuomonių ir svarstymų verpetas galėjo sukelti nemažai sumaišties ir daugelio širdyse pakurstė prieštaringus jausmus“, – rašoma pontifiko kreipimesi. Netrukus po to, kai buvo sudarytas susitarimas, Pranciškus pripažino septynis be popiežiaus leidimo Kinijoje konsekruotus vyskupus. Vatikanas ir Kinija ryšių nepalaikė nuo 1951 metų. Trečiadienį Katalikų Bažnyčios vadovas paragino minėtus vyskupus viešai parodyti bendrystę su Vatikanu.

„Prašau jų išreikšti konkrečiais ir regimais gestais iš naujo atrastą vienybę su Apaštaliniu Sostu“, – rašoma pontifiko kreipimesi. Kinijoje yra apie 12 mln. katalikų; dalis jų priklauso vyriausybei pavaldžiai asociacijai, kurios dvasininkus parenka Komunistų partija, o kiti yra neoficialios, Vatikanui ištikimos bažnyčios nariai.

