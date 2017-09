Kalbėdamas Bogotoje Pranciškus ragino kolumbiečius ryžtingai „atsikratyti keršto pagundos ir trumpalaikių vienašališkų interesų siekio“. 80-metis iš Argentinos kilęs pontifikas kalbėjo stovėdamas greta Kolumbijos prezidento Juano Manuelio Santoso, kuris buvo apdovanotas Nobelio taikos premija už savo pastangas užbaigti pusę šimtmečio šalyje vykusį pilietinį karą. „Žengti žingsniai suteikia vilties, tvirtai tikint, kad taikos siekimas reiškia nesibaigiančias pastangas, užduotį, kurios negalima palenkti, kuri reikalauja visų atsidavimo“, – kalbėjo Pranciškus. Susiję straipsniai: Kolumbijos sukilėliai FARC paskelbė visiškai nusiginklavę Kolumbijoje FARC atskilę sukilėliai paleido įkaitu paimtą JT darbuotoją „Tegul šis ryžtas padeda mums atsikratyti keršto pagundos ir trumpalaikių vienašališkų interesų siekio“, – sakė pontifikas. Trečiadienį į Kolumbiją atvykęs popiežius Pranciškus pradėjo penkių dienų vizitą, kurio metu jis turėtų susitikti su artimųjų per konfliktą netekusiais ir sužeistais žmonėmis. Nors už savo pastangas užbaigti šalį draskantį konfliktą J. M. Santosas buvo apdovanotas prestižine Nobelio taikos premija, Kolumbijoje jis yra vertinamas gana prieštaringai. Paliaubų susitarimo su marksistų grupuotės FARC sukilėliais kritikai sako, kad sukilėliams buvo suteikta per daug nuolaidų, nes kai kuriems jų bus paskelbta amnestija arba sušvelnintos bausmės už nusikaltimus, padarytus konflikto metu. Pernai per referendumą kolumbiečiai nedidele persvara atmetė taikos susitarimą. Pranciškus nesėkmingai bandė tarpininkauti tarp prezidento J. M. Santoso ir pagrindinio susitarimo oponento – konservatorių lyderio Alvaro Uribe. Tuomet J. M. Santosas ir FARC pakoregavo savo susitarimą ir vyriausybė, nepaisydama A. Uribe stovyklos priešinimosi, prastūmė jį Kongrese. Bogotoje Pranciškus ir J. M. Santosas susitiko priešais prezidentūros rūmus. Pontifikas apsikabino ten susirinkusius baltai apsirengusius vaikus, chorui giedant taikos giesmę. Vėliau jis turi susitikti su vyskupais ir dalyvauti po atviru dangumi aukojamose mišiose, į kurias susirinks tūkstančiai maldininkų, atvykusių iš tolimiausių Kolumbijos kampelių.

