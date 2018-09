Monsinjoras Jose Ronaldo Ribeiro ėjo Formozos municipaliteto vyskupo pareigas nuo 2014-ųjų iki jo arešto šių metų kovą. Anot vietos žiniasklaidos, 61-erių dvasininkas už dalį pavogtų pinigų, gautų kaip rinkliavos ir aukos, nusipirko lošimo namus ir galvijų ūkį. Maždaug tuo pačiu metu Formozoje, esančioje už 80 km nuo sostinės Brazilijos, už įtariamą korupciją ir ryšius su nusikaltėliais buvo suimti dar šeši kunigai.

