„Popiežius Pranciškus yra 37 647-asis e-gyventojas“, – pontifikui gavus savo skaitmeninę kortelę paskelbė Estijos prezidentūra. Estija „e-gyventojo korteles pradėjo siūlyti 2014 metais, siekdama aprūpinti žmones visame pasaulyje saugia skaitmenine tapatybe ir galimybe internetu naudotis Estijos viešosiomis ir privačiomis paslaugomis“, priduriama prezidentūros pareiškime. Tarp kitų garsių Estijos e-gyventojų yra Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Japonijos premjeras Shinzo Abe. E-stija kartais pavadinama šalis turi tūkstančius e-gyventojų iš 157 valstybių. E-gyventojo kortelė, vadinama „tarpvalstybiniu vyriausybės išduotu skaitmeniniu asmens dokumentu“, sudaro sąlygas vartotojams įkurti kompaniją Europos Sąjungoje ir nuotoliniu būdu ją valdyti, internetu deklaruojant mokesčius ir pasirašant dokumentus. Tačiau ji nesuteikia pilietybės, gyventojo statuso ar teisės keliauti į Estiją. Ši Baltijos valstybė išgarsėjo kaip novatorė technologijų srityje. 2005 metais Estija praskynė kelią elektroniniam balsavimui; šalyje veikia NATO kibernetinės gynybos centras. Popiežius Pranciškus savaitgalį viešėjo Lietuvoje, pirmadienį – Latvijoje, o antradienį – Estijoje.

