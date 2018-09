Popiežius Pranciškus atvyko į Latviją

Pontifiką Rygos oro uoste pasitiko prezidentas Raimondas Vėjuonis, Latvijos ambasadorius prie Šventojo Sosto, keli dvasininkai, kariai. Du vaikai iš katalikiškų mokyklų dovanojo Šventajam Tėvui gėlių. Šiuo metu popiežius yra atvykęs į Prezidentūrą, kur spaudžia rankas aukščiausiems Latvijos politikams ir pareigūnams. Čia jis taip pat sakys kalbą. Vėliau pontifikasvyks prie Laisvės paminklo, o paskui Rygoje sukalbės ekumeninę maldą. Tai atspindi Šventojo Tėvo siekį vienyti skirtingų denominacijų krikščionis. Vatikano duomenimis, 25 proc. Latvijos gyventojų yra liuteronai, 21 proc. žmonių yra katalikai, o 11 proc. – stačiatikiai. Popiet popiežius išvažiuos į Agluoną, kur aukos šv. Mišias. Į šias pamaldas užsiregistravo apie 32 tūkst. žmonių, tačiau vietos Bažnyčia tikisi sulaukti maždaug dvigubai daugiau dalyvių. Šventojo Tėvo vizitą Latvijoje gali temdyti kunigų seksualinio išnaudojimo skandalas. Latvių pareigūnai rugsėjo pradžioje pranešė sulaikę prekybos žmonėmis aukos išžaginimu įtariamą kunigą.

