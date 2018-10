Sprendimas pašalinti iš dvasininkų luomo buvusį arkivyskupą Francisco Jose Coxą Huneeusą ir buvusį vyskupą Marco Antonio Ordenesą Fernandezą negalės būti skundžiamas, pabrėžė Šventasis Sostas. Šie dvasininkai yra vėliausi Bažnyčios veikėjai, netekę turėtų pareigų dėl Čilę smarkiai sukrėtusios kunigų pedofilijos skandalo. Jų pašalinimas yra „akivaizdžių nepilnamečių išnaudojimo veiksmų pasekmė“. Pašalinimas iš dvasininkų luomo laikomas griežčiausia bausme Bažnyčios tarnams. Tokiems asmenims draudžiama vykdyti bet kokias kunigo pareigas – netgi privačiai. Čilėje į viešumą iškilus daugybei naujų įtariamų dvasininkų vykdyto vaikų lytinio išnaudojimo atvejų dar labiau pagilėjo su šia problema Katalikų Bažnyčią krečianti krizė, taip pat įtraukusi popiežių Pranciškų. Susiję straipsniai: Papasakojo, kas vyko skrendant su popiežiumi: atsiskyrus nuo komandos, neturi teisės sugrįžti Išskirtinę dieną – retai kartu matomos Adamkų šeimos pasirodymas Šeštadienį pontifikas Vatikane susitiko su Čilės prezidentu Sebastianu Pinera ir aptarė „sudėtingą padėtį“ šioje šalyje. Jiedu kalbėjosi apie „nepilnamečių išnaudojimo skausmingą rykštę ir pakartojo, kad visi dės pastangas bendradarbiauti kovojant ir užkertant kelią tokių nusikaltimų vykdymui bei jų slėpimui“, pažymėjo Vatikanas. Lyderiai „kartu išreiškė viltį, kad Bažnyčia gali išgyventi tikrąjį atgimimą“, sakoma S. Pineros pranešime. Šiuo metu iš viso 167 vyskupai, kunigai ir Bažnyčios darbuotojai pasauliečiai yra atsidūrę Čilės tyrėjų akiratyje dėl įtariamų lytinių nusikaltimų, įvykdytų šioje Pietų Amerikos valstybėje nuo 1960 metų. Pranciškus jau ne kartą atsiprašė Čilės žmonių už šį skandalą ir pripažino, kad Bažnyčia nesugebėjo „įsiklausyti ir reaguoti“ į kaltinimus. Vis dėlto pontifikas pažadėjo „atkurti teisingumą“. Gegužę argentinietis popiežius priėmė penkių Čilės vyskupų atsistatydinimą. Šie dvasininkai yra kaltinami lytiniu išnaudojimu arba tokių veiksmų slėpimu.

