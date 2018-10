Vatikanas šeštadienį paskelbė pareiškimą, kad supranta, jog tyrimas gali pateikti įrodymų apie buvusius „pasirinkimus, kurie nedera su šių laikų požiūriu į šiuos klausimus“. Kartu Vatikanas patikino, kad „seks tiesios keliu, kad ir kur jis vestų“. Popiežius pabrėžė, kad išnaudojimų dangstymas nebegali būti toleruojamas. Pareiškime neužsimenama apie kaltinimus, kad popiežius Pranciškus pats galėjo ignoruoti kardinolui Theodore'ui McCarrickui mestus kaltinimus lytiniu išnaudojimu. Kardinolas T. McCarrikas liepos mėnesį buvo priverstas atsistatydinti. Konservatyvus arkivyskupas, buvęs Vatikano pasiuntinys Vašingtone Carlo Maria Vigano rugpjūčio mėnesį sukėlė skandalą pareiškęs, kad Pranciškus asmeniškai penkerius metus ignoravo įtarimus dėl T. McCarricko. Susiję straipsniai: Popiežius ragina susiskaldžiusią Kinijos katalikų bendruomenę siekti susitaikymo Popiežius Pranciškus gavo Estijos e-gyventojo kortelę C. M. Vigano taip pat ragino popiežių atsistatydinti. Pranciškus į šiuos kaltinimus kol kas neatsakė. Skandalas atskleidė skilimą Bažnyčioje tarp kai kurių ultrakonservatyvių katalikų ir popiežiaus, kurį jie laiko pavojingu progresyviuoju, didesnį dėmesį skiriančiu socialiniams klausimams, o ne tradiciniams Bažnyčios reikalams. Rugpjūčio mėnesį Bažnyčią taip pat sukrėtė JAV ataskaita apie vaikų lytinį išnaudojimą, kurioje daugiau kaip 300 kunigų kaltinami daugiau kaip tūkstančio vaikų išnaudojimu Pensilvanijos valstijoje per septynis dešimtmečius.

