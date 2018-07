Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas antradienį pasiuntė užuojautos telegramą Graikijos valstybės tarnyboms ir Bažnyčios hierarchams, per gaisrus netoli Atėnų žuvus mažiausiai 74 žmonėms. Laiške sakoma, kad popiežius „giliai nuliūdo“ sužinojęs apie žmonių žūtį ir ugnies padarytą žalą. Pontifikas „reiškia savo nuoširdų solidarumą su visais, paveiktais šios tragedijos“. Gaisrai nuniokojo pajūrio kurortus netoli Atėnų: sudegė daug namų, automobilių ir miško. Daugiau kaip 180 sužeistųjų prireikė medikų pagalbos. Du pagrindiniai gaisrai įsiplieskė pirmadienį – į vakarus nuo Atėnų, netoli Kinetos miestelio, ir į šiaurės rytus nuo sostinės, netoli Rafinos uostamiesčio. Liepsnos sparčiai išplito genamos smarkių vėjų, trukdžiusių dirbti ugniagesiams. Šimtai žmonių gelbėjosi sprukdami į paplūdimius ir vėlai vakare buvo evakuojame laivais. Tačiau apvirtus vienai valčiai su evakuotaisiais žuvo visi 10 ja plaukusių žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.