Kalbėdamas Noko šventykloje, esančioje vakarinėje Airijos dalyje, pontifikas „meldė Dievo atleidimo“ už skandalo „atvirą žaizdą“ ir reikalavo imtis „griežtų ir ryžtingų“ priemonių siekiant „tiesos ir teisingumo“. Popiežius Pranciškus taip pat pasmerkė tai, kaip Katalikų Bažnyčios vadovaujamose institucijose iš airių vaikų buvo „atimta nekaltybė ir jie buvo atskirti nuo savo motinų“. Vaikai buvo atiduoti įvaikinti, nes juos pagimdė netekėjusios moterys. Apie Airijos priverstinio įvaikinimo istoriją popiežius Pranciškus kalbėjo per sekmadienio pamaldas Noko šventykloje, skirtoje Jėzaus motinai Marijai. Čia jis meldėsi po to, kai šeštadienį susitiko su keliais asmenimis, kurie buvo priverstinai įvaikinti. Šie paragino popiežių pasmerkti tokią praktiką, reikalauti, kad vienuolės atsiprašytų ir užtikrintų, kad įvaikintieji galėtų susirasti savo biologines motinas, iš kurių buvo atimti. Susiję straipsniai: Popiežius pripažino Bažnyčios „skausmą ir gėdą“ dėl lytinio išnaudojimo Popiežius išplatino laišką, kuriame pasmerkė lytinį išnaudojimą bažnyčioje Pranciškus taip pat meldėsi, kad tokie piktnaudžiavimo atvejai niekada nepasikartotų ir kad Bažnyčia „siektų teisingumo ir skriaudos atitaisymo tais atvejais, kai yra atsakinga už smurtą“. Vėliau sekmadienį pontifikas kreipsis į maždaug 500 tūkst. žmonių minia Dublino „Phoenix“ parke. Savo ruožtu teisingumo reikalaujantys dvasininkų išnaudojimo aukos ir jų rėmėjai susirinko į protesto akciją miesto centre. Kaltinimai ignoravus kalbas Popiežiaus dviejų dienų vizitą Airijoje aptemdė buvusio Vatikano pasiuntinio Jungtinėse Valstijose arkivyskupo Carlo Maria Vigano kaltinimai, neva Pranciškus asmeniškai ignoravo amerikiečių kardinolui Theodore'ui McCarrickui metamus kaltinimus lytiniu išnaudojimu. Kardinolas praėjusį mėnesį buvo priverstas atsistatydinti. Savo laiške, kurį išspausdino amerikiečių katalikiškas laikraštis „The National Catholic Register“, C. M. Vigano parašė Pranciškui dar 2013 metais pranešęs apie kaltinimus Th. McCarrickui, tačiau šis vis tiek panaikino sankcijas, kurias šiam dvasininkui buvo skyręs jo pirmtakas popiežius Benediktas. „Jis (Pranciškus) mažiausiai nuo 2013 metų birželio 23 dienos žinojo, kad Th. McCarrickas yra serijinis išnaudotojas“, – teigė kardinolas ir pridūrė, kad „jis žinojo, jog tai buvo korumpuotas žmogus, tačiau jį dangstė iki pat pabaigos“. Vatikanas atsisakė komentuoti tokias kalbas. Popiežius Pranciškus Reuters / Scanpix Reikalauja teisingumo Airijos ministras pirmininkas Leo Varadkaras šeštadienį tiesiogiai paragino popiežių imtis veiksmų kovojant su išnaudojimu ir užtikrinti teisingumą aukoms visame pasaulyje. Pranciškus pareiškė, kad neveiksnumas dėl „šių bjaurių nusikaltimų paskatino pagrįstą pasipiktinimą ir išlieka skausmo ir gėdos šaltiniu katalikų bendruomenei. Pats asmeniškai jaučiu tai“. Šeštadienį popiežius susitiko su aštuoniomis išnaudojimo aukomis, įskaitant moterį, kurią kunigas užpuolė ligoninėje, kai jai buvo 13 metų, bei vyrą, kuris buvo neteisėtai įvaikintas, nes jo biologinė motina buvo netekėjusi. Tai yra pirmas popiežiaus vizitas Airijoje nuo 1979 metų, kai čia lankėsi velionis pontifikas Jonas Paulius II. Katalikų Bažnyčiai šioje šalyje smarkiai pakenkė kilę skandalai dėl išnaudojimo. Jie paskatino airius atsisakyti tradicinių katalikiškų papročių bei anksčiau šiais metais nubalsuoti už abortų legalizavimą. 2015 metais šalyje taip pat buvo įteisintos tos pačios lyties asmenų santuokos.











