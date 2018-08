Laiške katalikams popiežius pasmerkė kunigų elgesį, kurie ilgus metus išnaudojo mažamečius vaikus bažnyčioje ir dangstė tokį savo elgesį. Tai laiške popiežius pavadino „nusikaltimu“, rašo naujienų agentūra „Associated Press“. „Mes nesirūpinome savo mažaisiais, mes juos apleidome“, – rašė popiežius. Popiežius Pranciškus mintyje turėjo naujai iškilusį skandalą, supurčiusį JAV Pensilvanijos valstiją. Joje apie 300 kunigų buvo pripažinti kaltais ilgus metus išnaudoję mažus vaikus. Laiške popiežius maldavo atleidimo už skausmą aukoms, kurį sukėlė toks katalikų bažnyčios elgesys. Jo teigimu, katalikai turi kaip įmanydami prisidėti prie pastangų pašalinti seksualinę prievartą ir bandymus ją nuslėpti. Susiję straipsniai: Tai, kaip ištisus dešimtmečius elgėsi kai kurie kunigai, kelia pasibaisėjimą Popiežius priėmė vaikų lytinį išnaudojimą dangsčiusio arkivyskupo atsistatydinimą Laiškas buvo išplatintas pirmadienį, prieš popiežiaus vizitą į Airiją. Manoma, kad per ateinančio savaitgalio vizitą daugiausia dėmesio bus skiriama kunigų lytinio priekabiavimo skandalui. Praėjusią savaitę JAV didžioji prisiekusiųjų žiuri paskelbė šokiruojančią ataskaitą apie Katalikų Bažnyčios vykdytą sisteminį seksualinių nusikaltimų prieš mažamečius dangstymą. Dvejus metus trukęs didžiosios žiuri tyrimas apėmė visas, išskyrus dvi, Pensilvanijos vyskupijas. Jo metu buvo apklausti dešimtys liudininkų ir išnagrinėti pusė milijono puslapių Bažnyčios dokumentų. Paaiškėjo, kad „esama patikimų įtarimų dėl daugiau nei 300 kunigų grobuonių“. Buvo nustatyta per tūkstantis nukentėjusių vaikų, tačiau „tikrąjį aukų skaičių“ sudaro ne vienas tūkstantis, pažymima ataskaitoje. Bažnyčios hierarchai perkeldavo kunigus grobuonis į aukštesnes pareigas ir leisdavo jiems toliau kunigauti 10, 20 ar netgi 40 metų po to, kai sužinodavo apie jų nusikaltimus, o aukų sąrašas toliau ilgėdavo, sakė Pensilvanijos valstijos generalinis prokuroras Joshas Shapiro. Jungtinėse Valstijose seksualine prievarta kaltinami nuo 5 700 iki 10 tūkst. kunigų. Tačiau tik keli šimtai iš jų stojo prieš teismą ir išgirdo nuosprendį už savo nusikaltimus, skelbia „Bishop Accountability“. Šio tinklalapio duomenimis, nuo šio amžiaus 1-o dešimtmečio, kai Katalikų Bažnyčią ėmė purtyti vaikų seksualinio išnaudojimo skandalai, Jungtinėse Valstijose susitarimams su aukoms Bažnyčia išleido kiek daugiau nei 3 mlrd. JAV dolerių. Esama duomenų, kad Jungtinėse Valstijose gali būti iki 100 tūkst. aukų. 2013 metais pontifiku tapęs Pranciškus žadėjo laikytis „nulinės tolerancijos“ dėl dvasininkų seksualinės prievartos prieš vaikus ir išvaduoti Bažnyčią nuo pedofilijos rykštės, padariusios didžiulę žalą jos pozicijoms daugelyje šalių. Tačiau popiežiaus autoritetui šiuo klausimu smarkiai pakenkė virtinė klaidingų žingsnių, o aukas ginančios organizacijos tvirtina, kad Katalikų Bažnyčia toliau nelinkusi perduoti dvasininkų pedofilų baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Pranciškus yra palyginęs kunigų vykdomą lytinį išnaudojimą su dalyvavimu „juodosiose mišiose“. Tačiau jis kaltinamas tuo, jog yra pernelyg atlaidus pedofilams ir taiko jiems bendrą gailestingumo politiką, kurią skatina Katalikų Bažnyčioje.

