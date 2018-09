BNS pateikia penkias įsimintiniausias dienos citatas:

Apie technokratines visuomenes : „Vienas iš akivaizdžių technokratinių visuomenių padarinių yra gyvenimo prasmės ir gyvenimo džiaugsmo praradimas. Galų gale, lėtai ir tyliai gebėjimas patirti stebuklus mažėja, dažnai palikdamas žmones egzistencinėje vergijoje“.

Apie seksualinio išnaudojimo skandalus: „Jie (jaunimas) yra nusivylę dėl seksualinių ir ekonominių skandalų, kurie nesulaukia aiškaus pasmerkimo, dėl mūsų nepasiruošimo iš tikrųjų įvertinti jaunų žmonių gyvenimus bei jausmus ir dėl paprasčiausiai pasyvaus vaidmens, kurį mes jiems suteikiame. (...) Mes norime būti skaidri, priimanti, nuoširdi, kviečianti, bendraujanti, pasiekiama, džiaugsminga ir interaktyvi bendruomenė“.

Apie ginklavimąsi : „Šiomis dienomis atrodo, kad žmonių stiprybė matuojama kitais būdais. Kai kurie žmonės kalba garsiai, užtikrintai, niekuo neabejodami ir nedvejodami. Kiti rėkia ir grasina panaudoti ginklus, dislokuoja pajėgas ir įgyvendina strategijas. Taip jie atrodo stipresni. Bet tai nėra Dievo valios ieškojimas, tai galios įgyjimas, kad galėtum dominuoti prie kitus“.

Apie Baltijos šalis: „Kaip mes galime negalvoti apie dalimi jūsų tapusią Dainuojančią revoliuciją, ar į grandinę susikibusius du milijonus žmonių nuo čia iki Vilniaus? Jūs žinote, kaip kovoti už laisvę“.

Žinia netikintiesiems : „Kai kurie žmonės mano, kad jie yra laisvi, kai gyvena be Dievo arba per atstumą nuo jo. Jie nesupranta, kad taip jie nugyvena savo gyvenimus kaip našlaičiai, be namų, į kuriuos galėtų grįžti. Jie nustoja būti keliautojais ir tampa dreifuojančiaisiais, zujančiaisiais vietoje ir niekur nenueinančiaisiais“.