„Keturiasdešimt devyni migrantai jau kelias dienas yra dviejuose nevyriausybinių organizacijų laivuose po to, kai buvo išgelbėti Viduržemio jūroje, ir laukia galimybės išsilaipinti, – sekmadienį kreipdamasis į tūkstančius susirinkusiųjų Šv. Petro aikštėje pareiškė pontifikas. – Skubiai kreipiuosi į Europos lyderius, kad šie pademonstruotų konkretų solidarumą su šiais žmonėmis.“ Vis didėjant nerimui dėl migrantų padėties, kurių dalis jūroje yra įstrigę jau daugiau nei dvi savaites, Europos Komisija anksčiau šią savaitę valstybes nares paragino juos priimti. Dalį jų pasiūlė priimti Nyderlandai ir Vokietija, tačiau tik tuo atveju, jei jų ES partnerės paseks jų pavyzdžiu. Tai vėl priminė apie ilgalaikį ES valstybių narių nesutarimą dėl dalijimosi atsakomybe už migrantus. Šiuo metu 17 žmonių yra įstrigę Vokietijos nevyriausybinės organizacijos „Sea-Eye“ laive, o dar 32 – „Sea-Watch“ laive. Tarp jų yra vienerių metų kūdikis ir du šešerių ir septynerių metų vaikai. Italija ir Malta iki šiol atsisako leisti šiems laivams įplaukti į savo uostus ir sekmadienį pakartojo, jog neatsisakys savo pozicijos. „Italija daugiau nebepriims atvykstančių žmonių. Tai yra riba, kuri nebus peržengta, – laikraščiui „Il Messaggero“ pareiškė radikalusis Italijos vidaus reikalų ministras Matteo Salvini. – Italijos uostai yra uždaryti. Taip bus ir toliau.“

