Pontifiko asmeniškai parinktoje komisijoje dirbs tik jam artimi kolegos: Maltos arkivyskupas Charles'as Scicluna, jėzuitų kunigas Hansas Zollneris, JAV kardinolas Blaise'as Cupichas ir Indijos kardinolas Oswaldas Gracias. Arkivyskupas Ch. Scicluna 10 metų dirbo Vatikano prokuroru ir vykdydavo tyrimus dėl pedofilijos dvasininkų gretose. H. Zollneris yra akademikas ir psichoterapeutas, daug keliavęs, kai dirbo vaikų apsaugos srityje. Jis jau yra šiuo klausimu popiežiui patariančios ekspertų komisijos narys. „Vasario susitikimas yra beprecedentis ir liudija, kad popiežius Pranciškus nepilnamečių apsaugą laiko vienų pagrindinių Bažnyčios prioritetų“, – pareiškė Vatikano atstovas Gregas Burke'as. „Šitaip siekiama nuo žalos apsaugoti vaikus visame pasaulyje. Popiežius Pranciškus nori, kad Bažnyčios lyderiai visiškai suvoktų, kokį pražūtingą poveikį aukoms turi dvasininkų seksualinis piktnaudžiavimas“, – pridūrė jis. Dvi moterys, einančias aukštas pareigas Vatikane, taip pat padės organizuoti šį vasario 21–24 dienomis vyksiantį renginį. Be to, tam tikrą vaidmenį pasiruošimo darbuose atliks ir nukentėjusieji nuo lytinio smurto, pažymėjo G. Burke'as. „Šis susitikimas visų pirma skirtas vyskupams – jiems tenka daug atsakomybės už šią rimtą problemą“, – nurodė Vatikano atstovas. Ketvirtadienį vienas Prancūzijos kunigas už vaikų tvirkinimą buvo nuteistas kalėti dvejus metus. Tuo metu jo viršininkas – 83 metų buvęs Orleano vyskupas Andre Fort'as – buvo nuteistas lygtinai už šių nusikaltimų slėpimą. Prognozuojama, kad susitikime dalyvaus 180 žmonių, tarp jų – 113 vyskupų konferencijų pirmininkų iš viso pasaulio. Katalikų Bažnyčią supurtė virtinę su pedofilais kunigais siejamų skandalų, pakirtusių šios religinės institucijos įtaką tokiose valstybėse kaip Airija, Jungtinės Valstijos ir Australija.

