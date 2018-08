Kardinolas praėjusį mėnesį buvo priverstas atsistatydinti. „Nepasakysiu nė žodžio apie tai. Manau, viskas pasakyta komunikate“, – sakė Katalikų Bažnyčios vadovas jį lydintiems žurnalistams po apsilankymo Airijoje skrisdamas atgal į Romą. Buvęs Vatikano pasiuntinys Vašingtone arkivyskpas Carlo Maria Vigano laiške, publikuotame JAV laikraštyje „National Catholic Register“, tvirtina, kad 2013 metais pasakė Pranciškui apie Th. McCarrickui mestus kaltinimus. Anot C.M. Vigano, Pranciškus į šią žinią reagavo sprendimu panaikinti sankcijas, kurias Th. McCarrickui buvo skyręs jo pirmtakas popiežius Benediktas. „Jis (Pranciškus) bent nuo 2013 metų birželio 23 dienos žinojo, kad Th. McCarrickas yra išnaudotojas maniakas“, – rašė C.M. Vigano ir pridūrė, kad „jis žinojo, jog tai buvo korumpuotas žmogus, tačiau jį dangstė iki pat pabaigos“. Susiję straipsniai: Popiežiaus vizito Lietuvoje metu – nemokama nakvynė maldininkams Kauno mokyklose Popiežius pripažino Bažnyčios „skausmą ir gėdą“ dėl lytinio išnaudojimo „Šįryt perskaičiau komunikatą“, – sakė Pranciškus žurnalistams, turėdamas galvoje C.M. Vigano laišką. „Įdėmiai perskaitykite komunikatą ir patys nuspręskite“, – pridūrė jis. „Esate pakankamai kompetetingi žurnalistai išvadoms padaryti“, – tęsė pontifikas. „Kai praeis šiek tiek laiko ir jau būsite padarę išvadas, galbūt aš pasisakysiu...“ – pridūrė popiežius. Katalikų Bažnyčią purtantis vaikų seksualinio išnaudojimo skandalas temdė pontifiko savaitgalio vizitą Airijoje. Jo metu Pranciškus sakė „meldžiąs Dievo atleidimo“ už dvasininkų seksualinės prievartos aukų patirtą žalą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.