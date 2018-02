Pranešimas apie naujus Popiežiaus komisijos nepilnamečių apsaugai narius paskelbtas tą pačią dieną, kai Vatikano tyrėjas Niujorke išklausys vieno pagrindinių pranešėjų apie dangstymo skandalą Čilėje parodymus. Neseniai Čilėje apsilankęs pontifikas Čilėje sulaukė aštrios kritikos, kad gynė vyskupą Juaną Barrosą, o aukų mestus kaltinimus dėl skandalo dangstymo pavadino šmeižtu. Dabar Pranciškus paskyrė Charles'ą Scicluną surinkti faktų apie šio vyskupo veiksmus. Pirminis trejus metus trukęs komisijos narių mandatas baigėsi prieš du mėnesius, gruodžio 17 dieną. Šeštadienį popiežius į ją paskyrė devynis naujus narius ir paliko septynis ankstesnius. Vatikano paskelbtame pranešime teigiama, kad išnaudojimo aukos taip pat įtrauktos į komisijos veiklą, tačiau jų tapatybė neatskleidžiama, siekiant apsaugoti šių asmenų privatumą. Susiję straipsniai: Vatikano ekspertas asmeniškai apklaus įtariamą Čilės pedofilijos skandalo auką Popiežius siunčia pasiuntinį į Čilę tirti pedofilijos bylos Nė vienas labiausiai aukas gynęs ankstesnės komisijos narys negrįžo, tačiau pranešime pabrėžiama, kad komisija nuodugniai nagrinės aukų liudijimus. Komisijos nariai savo plenarinį susitikimą balandį pradės privačiais pokalbiais su aukomis. Be to, tęsiasi diskusijos dėl būtinybės sukurti „tarptautinę aukų patariamąją grupę“, kuri patartų komisijai ir užtikrintų, kad aukų balsai būtų išgirsti, teigiama pranešime. Šią komisiją popiežius Pranciškus įkūrė 2013-ųjų gruodį, reaguodamas į nusiskundimus, kad jis neskiria pakankamai dėmesio dvasininkų pedofilijos ir jos dangstymo problemai. Grupė turėjo patarinėti popiežiui dėl geriausių būdų apsaugoti vaikus, tačiau kai kurie pagrindiniai pasiūlymai sulaukė didelio pasipriešinimo Vatikane. Komisijos nariai daugiau palaikymo sulaukė, rengdami seminarus vyskupų konferencijose visame pasaulyje. Komisija iki šiol dirbo su beveik 200 vyskupijų ir religinių bendruomenių, kalbėjo apie šią problemą ir mokė darbuotojus. Pirmieji komisijos nariai paskirti 2014 metų kovą; tarp jų buvo airė Marie Collins, pati buvusi išnaudojimo auka ir padėjusi kitoms aukoms. Iki praėjusių metų kovo M. Collins atsistatydino dėl „nepriimtino“ Vatikano, ypač lytinio išnaudojimo bylas tirti paskirto biuro, pasipriešinimo komisijos veiklai. Svarbiausią pasiūlymą komisija pateikė 2015 m., kai sėkmingai įtikino Pranciškų, jog prie Vatikano tikėjimo doktrinos kongregacijos turėtų būti įsteigtas tribunolas, turįs įgaliojimus teisti vyskupus, dangsčiusius lytiniu išnaudojimu kaltintus dvasininkus. Pranciškus penkeriems metams patvirtino šios inctitucijos biudžetą ir personalą. Tačiau pasipriešinimas nesilpnėjo, tad tribunolas taip ir nepradėjo veikti. 2016 metais Pranciškus jo atsisakė ir išleido dokumentą, apipbrėžiantį svarbias procedūras, kuriomis Vatikanas turi vadovautis, tirdamas aplaidumo atvejus. Vis dėlto oponentai skundžiasi, kad šiam procesui trūksta skaidrumo.











